Un detenido en Los Barrios tras amenazar de muerte a otros durante una reyerta en la terraza de un bar

Testigos que presenciaron la reyerta en la terraza de un bar en la Plaza del Mar de Palmones señalaron a las autoridades que un hombre exhibió un machete e hizo amenazas de muerte durante el altercado, incidente que provocó una seria preocupación entre los clientes del establecimiento y movilizó de inmediato a los servicios policiales. Según informó el Ayuntamiento de Los Barrios mediante un comunicado oficial, agentes de la Policía Local detuvieron al sospechoso minutos después de la intervención, en medio de lo que la administración municipal calificó como una “grave alteración del orden público” y una “importante alarma social” entre quienes se encontraban en las inmediaciones.

De acuerdo con la información difundida por el Ayuntamiento y recogida también por otros medios locales, los hechos ocurrieron tras varias llamadas recibidas en la jefatura de la Policía Local, que alertaban sobre una pelea en plena terraza y denunciaban que uno de los involucrados manipulaba un arma blanca de grandes dimensiones. Los agentes acudieron al lugar de forma inmediata, donde verificaron que numerosas personas abandonaban la zona de la disputa y lograron identificar no solo a los implicados en la riña, sino también el machete utilizado, el cual se hallaba oculto en una parte elevada del local.

El medio señaló que al detenido, residente de la localidad, le figuran abundantes antecedentes relacionados con delitos similares y que, en el momento de su arresto, se encontraba bajo una prohibición judicial que le impedía transportar cualquier tipo de arma blanca. La Policía Local de Los Barrios indicó en su nota informativa que estas circunstancias agravaron la situación, dado que el individuo debía cumplir una orden expresa de alejamiento de armas impuesta por la autoridad judicial.

Tras la intervención, los agentes procedieron a arrestar al implicado, asegurando la zona para prevenir cualquier riesgo adicional y proteger la integridad de quienes se mantenían en las cercanías. Según reportó el Ayuntamiento, el detenido fue conducido a un centro sanitario con el objetivo de realizar una valoración médica antes de ser puesto bajo custodia de la Guardia Civil, encargada de tomarle declaración y continuar con las diligencias pertinentes en el marco del procedimiento penal correspondiente.

Durante el operativo, también se recopilaron declaraciones de varios testigos que confirmaron que el hombre había sacado el arma blanca y lanzado amenazas explícitas hacia otros asistentes. Según publicó el Ayuntamiento de Los Barrios, la acción policial se consideró esencial para evitar mayores consecuencias y restablecer la normalidad en el área afectada.

Las autoridades locales destacaron que todos los pormenores de la intervención, junto con la evidencia recopilada y el arma recuperada, se entregaron al instituto armado española para su incorporación a la causa judicial abierta. El Ayuntamiento reiteró en su comunicación la importancia de la cooperación ciudadana en situaciones de este tipo y agradeció a los vecinos la rapidez con que alertaron a los servicios de emergencia, permitiendo una actuación inmediata de los cuerpos de seguridad.

El operativo desplegado por la Policía Local de Los Barrios y el trabajo conjunto con la Guardia Civil se enmarca dentro de las acciones preventivas ante episodios de violencia en espacios públicos, un fenómeno que había registrado episodios previos en la zona de Palmones según informaciones previas del propio consistorio. Tanto el seguimiento judicial del caso como la situación legal del detenido quedarán en manos del juzgado competente tras su puesta a disposición y la entrega de todas las diligencias instruidas durante la tarde.

La tensión generada por la presencia del arma blanca y las amenazas verbales quedó reflejada en el testimonio de quienes presenciaron la pelea. Según detalló el Ayuntamiento, el bar afectado retomó posteriormente su actividad, aunque persiste la inquietud entre los comerciantes y clientes del sector, sobre todo a raíz de los antecedentes del arrestado y las restricciones legales en vigor sobre su porte de armas. Las autoridades subrayaron que continuarán con la vigilancia y control de estas situaciones en el entorno de Palmones y el municipio de Los Barrios para prevenir cualquier posible reincidencia o alteración del orden público en el futuro inmediato.