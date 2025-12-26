Tamara Falcó e Íñigo Onieva, su plan religioso y solidario en el día de Navidad

Después de asistir a una ceremonia religiosa durante la mañana navideña, Tamara Falcó e Íñigo Onieva acudieron a una sede de Cáritas ubicada cerca de su domicilio para realizar una entrega de obsequios a personas en situación vulnerable. De acuerdo con la información publicada por el medio del que proviene el texto, esta acción se integró en su jornada de Navidad como un gesto de solidaridad en una fecha significativa.

La pareja inició sus actividades del 25 de diciembre con su presencia en una misa celebrada en una parroquia cercana; según reportó la fuente, al finalizar esta ceremonia decidieron visitar un establecimiento de Cáritas. Durante su estancia en el lugar, aprovecharon para llevar regalos, lo que buscaba aportar un mensaje solidario en una jornada marcada por la expectación pública que generó su visita. El medio detalló que, en su salida del templo, numerosos curiosos aguardaban la aparición de la marquesa de Griñón y su esposo, quienes abandonaron el lugar en un vehículo conducido por Onieva, procurando mantener la discreción y sin dar detalles sobre sus siguientes actividades navideñas.

Previo a esta jornada solidaria, Tamara Falcó e Íñigo Onieva compartieron con sus seguidores una imagen navideña en redes sociales. En la postal, posaron junto a sus cinco perros —Jacinta, Vanila, Nala, Dalkkung y Missy—, acompañando la imagen con un mensaje de felicitación en el que desearon salud y felicidad a quienes los siguen. Esta foto, divulgada a través de la cuenta de Instagram de la socialité, acompañó otras publicaciones que mostraron un ambiente familiar y festivo en las celebraciones previas a la Navidad.

Según consignó el medio de origen, la Nochebuena del 24 de diciembre transcurrió en la mansión de Isabel Preysler, ubicada en Puerta de Hierro. En esa velada estuvieron presentes la propia Preysler, Ana Boyer, Fernando Verdasco y los tres sobrinos de Tamara Falcó —Miguel, Mateo y Martín, de año y medio—. Durante el encuentro, se capturaron imágenes de la marquesa posando con Martín en brazos frente a un árbol de Navidad decorado con numerosos regalos, reflejo de una celebración especial vinculada a recientes noticias familiares.

Tal como subrayó el medio, la familia vivió este año unas fiestas marcadas por diversos motivos. Uno de ellos fue el anuncio de Ana Boyer sobre su embarazo —espera una niña junto al extenista Fernando Verdasco—, hecho al que se sumó el nacimiento del cuarto hijo de Enrique Iglesias y Anna Kournikova. La identidad del nuevo integrante, un niño, no se ha hecho pública y, hasta el momento, la pareja no ha revelado su nombre.

De acuerdo con la información publicada, la presencia de Tamara Falcó e Íñigo Onieva en los actos religiosos y en la entrega de obsequios en Cáritas se integra como una actividad en la que han priorizado el significado social de la Navidad, enfocándose en aportar su ayuda a los sectores más afectados, sin mayor promoción de sus acciones fuera de su entorno digital. A pesar del interés generado por su aparición en la iglesia, la pareja mantuvo la actitud reservada al no comunicar sus planes para el resto de estas celebraciones ni comentar detalles sobre la velada navideña en familia.

El medio también destacó que Tamara Falcó e Íñigo Onieva disfrutan una etapa matrimonial plena, dos años y medio después de su boda, habiendo optado por una pausa en sus planes para convertirse en padres. Las publicaciones recientes en redes sociales han mostrado a la pareja unida y en un ambiente familiar, mientras comparten momentos festivos y solidarios a lo largo de estas fechas señaladas en el calendario.