Nico González: "Al principio no sabía si sería capaz de jugar a este nivel"

Nico González, actual centrocampista del Manchester City, señaló que los videos comparativos entre su desempeño en la temporada pasada y la presente le han permitido apreciar una mejora significativa en su juego y una plena adaptación a su nuevo entorno futbolístico. Tal como publicó DAZN a través de su contenido ‘Premier Corner by Guinness 0,0’, el internacional español relató cómo las exigencias del fútbol inglés y del entrenador Pep Guardiola transformaron su forma de jugar al incorporarse al club inglés después de su paso por el Oporto en febrero.

Según detalló DAZN, González mencionó que la velocidad de juego en Inglaterra suponía para él un reto importante al principio, generando dudas sobre su capacidad para jugar a ese nivel. El mediocentro explicó que el ritmo al que se circula el balón en la Premier League difiere marcadamente de lo que experimentó en otras ligas y que la exigencia de adaptarse a esa dinámica lo llevó a cuestionar si lograría estar a la altura.

El futbolista atribuyó parte de su evolución a la disciplina diaria de trabajo y al esfuerzo sostenido en los entrenamientos, elementos que, según comentó, han sido claves para vivir ahora, en sus propias palabras, “la mejor temporada” de su carrera. DAZN reportó que Nico González remarcó cómo la constancia y el esfuerzo facilitaron la asimilación del estilo que demanda el Manchester City y cómo, con el tiempo, fue capaz de observar los avances en su propio rendimiento.

Una parte fundamental en este proceso de transformación se encuentra, de acuerdo con González, en la metodología de Pep Guardiola. DAZN consignó que el entrenador catalán aplica una gran exigencia en las sesiones diarias, marcando objetivos específicos que el jugador, tras semanas de trabajo, percibe que puede alcanzar. González explicó que, al principio, hubo balones que le parecían complejos, pero que progresivamente fue ganando mayor claridad en su toma de decisiones y desarrolló una capacidad para moverse con mayor naturalidad en el campo, hasta llegar a entender el juego casi de manera automática.

En ese sentido, relató que, aunque Guardiola resulta muy exigente, cuando un futbolista logra responder a esas demandas y empieza a disfrutar del fútbol bajo esa óptica, la experiencia se torna sumamente gratificante. DAZN recogió las palabras de González sobre el cambio mental y técnico en este proceso, remarcando el impacto del cuerpo técnico en la aceleración de su adaptación.

El mediocampista dedicó también un espacio a recordar sus primeros años en el fútbol de formación, específicamente su llegada a La Masía del FC Barcelona con solo once años. Tal como consignó DAZN, González relató que aquel ingreso marcó para él el inicio de una etapa más profesional y demandante en la que debió hacer sacrificios, pero enfatizó que durante esos años aprendió aspectos fundamentales para su desarrollo dentro y fuera del terreno de juego.

Además, González explicó que al formar parte del primer equipo del Barcelona, comprendió el nivel de exposición y presión que implica el fútbol profesional, especialmente en un club con tanta visibilidad. Detalló que este entorno le obligó a madurar rápidamente, afrontando no solo las cuestiones deportivas, sino también la atención mediática y el ‘ruido’ frecuente alrededor del club azulgrana, según compartió con DAZN.

El futbolista expresó su admiración por Sergio Busquets y consideró que ha sido un modelo a seguir, no solo por su calidad futbolística sino también por sus atributos humanos, de liderazgo y compañerismo. DAZN reportó que González destacó el impacto de Busquets tanto en el terreno de juego como en el vestuario, apuntando a su influencia positiva durante su formación y en su actitud ante los desafíos del fútbol profesional.

Todo este proceso, que incluye sus inicios en La Masía, su paso por el Oporto y los meses de adaptación al Manchester City, configura la evolución de González, quien actualmente reconoce haber encontrado una estabilidad en el estilo de juego que requiere su actual equipo y manifiesta satisfacción por el resultado de su esfuerzo y dedicación, según remarcó DAZN.