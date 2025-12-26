Mueren dos personas en un ataque con arma blanca y atropello en varios puntos en el norte de Israel

Las acciones de las fuerzas de seguridad israelíes se han centrado en la localidad cisjordana de Qabatiya tras un violento suceso que dejó dos víctimas mortales y varios puntos del norte de Israel bajo estado de alerta. De acuerdo con la información publicada por el medio The Times of Israel, el ataque se inició en la zona de Beit Shean, próxima a la frontera con Cisjordania, y finalizó en un cruce en las inmediaciones de Afula, donde el presunto agresor fue reducido y arrestado después de ser neutralizado por un civil armado.

Según reportó The Times of Israel, el episodio dejó dos fallecidos: un hombre de 68 años atropellado y una adolescente de 18 años apuñalada en una parada de autobús. El servicio de emergencias Magen David Adom confirmó estas cifras a través de su canal en Telegram, precisando las circunstancias en que ambas víctimas fueron atacadas. El sospechoso realizó ataques tanto con arma blanca como mediante un atropello en diferentes ubicaciones, hasta que fue interceptado y finalmente detenido por agentes de seguridad en la zona final del recorrido.

La Policía de Israel definió los hechos como un "incidente muy grave", en palabras del jefe policial Danny Levy, quien hizo pública su gratitud hacia la persona armada que abrió fuego contra el presunto atacante. "El incidente ha terminado, el terrorista fue neutralizado. Seguimos operando en lo relativo al terrorista y su familia, investigando los hechos junto al Shin Bet y otros oficiales de seguridad", declaró Levy según recogió The Times of Israel. Estas indagaciones buscan esclarecer la identidad y las conexiones del atacante, así como su lugar de residencia, que según las primeras averiguaciones estaría en Qabatiya.

La respuesta oficial incluyó instrucciones del ministro de Defensa, Israel Katz, quien ordenó al Ejército actuar "con fuerza y de forma inmediata" en Qabatiya, señaló un comunicado de su oficina divulgado por The Times of Israel. Katz sostuvo que las unidades militares y policiales tienen el encargo de localizar y detener a todo individuo relacionado con el terrorismo y desmantelar la infraestructura terrorista existente en esa localidad. En su mensaje, Katz añadió: "Cualquiera que apoye o respalde el terrorismo pagará un alto precio".

Por su parte, la policía israelí considera que el asaltante actuó en solitario y que el ataque estuvo planificado para causar el mayor daño posible a civiles en lugares públicos, como paradas de autobús y espacios concurridos. The Times of Israel subrayó que las fuerzas de seguridad permanecen en alerta y continúan con interrogatorios y allanamientos para esclarecer si existen vínculos del sospechoso con grupos extremistas, además de verificar cómplices que pudieran haber colaborado en la logística de los hechos violentos.

La operación en Qabatiya se inscribe en el marco de medidas preventivas y reactivas de seguridad tras eventos similares en los últimos meses en el norte del país y otras zonas. Según mostró la cobertura de The Times of Israel, las autoridades intensificaron las acciones de vigilancia y control en accesos y salidas de localidades cercanas a la frontera con Cisjordania como parte de la investigación, y se desplegaron refuerzos policiales en puntos estratégicos.

El servicio de emergencias Magen David Adom detalló que, tras el ataque, se movilizó un equipo de paramédicos y ambulancias para atender a las víctimas y brindar soporte a posibles heridos adicionales. Tanto el hombre de 68 años como la joven de 18 fueron declarados muertos en la escena a pesar de los esfuerzos de los equipos de respuesta, según la información compartida por el propio organismo a través de sus canales oficiales.

Durante el desarrollo de los hechos, testigos presenciales aportaron detalles clave para reconstruir el tránsito del atacante entre las diferentes ubicaciones afectadas. De acuerdo con lo relejado por The Times of Israel, la rápida intervención de un civil armado contribuyó a salir al paso del agresor y preservar la integridad física de otros ciudadanos que se encontraban en la zona.

Las autoridades israelíes continúan con las investigaciones para determinar el móvil detrás del ataque y establecer la posible relación del sospechoso con células terroristas. También mantienen el despliegue de fuerzas de seguridad en áreas sensibles, como medida destinada a prevenir nuevos incidentes y reforzar la percepción de seguridad entre la población local.

Varias dependencias gubernamentales, como el Ejército, la Policía y la agencia de inteligencia interior Shin Bet, colaboran en la recolección de pruebas e información. Según The Times of Israel, la Policía enfatizó que este hecho representa un desafío para las estrategias de protección en espacios públicos y el monitoreo de actividades relacionadas con potenciales amenazas en la región.