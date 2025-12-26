Los termómetros remontan el fin de semana con chubascos fuertes en el Mediterráneo y el frío vuelve a final del año

El pronóstico para el último tramo del año prevé que el frío regresará al interior de la Península a partir del lunes 29 de diciembre, con la posibilidad de heladas generalizadas y ambiente frío incluso durante el día, según la información trasladada por Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Este cambio llegará tras un periodo de moderado ascenso térmico durante el fin de semana, acompañado de inestabilidad, lluvias intensas en áreas costeras y nevadas en zonas montañosas, como relató eltiempo.es.

De acuerdo con las previsiones publicadas por medios como eltiempo.es y la AEMET, las temperaturas empezarán a subir durante el fin de semana, dejando atrás el frío intenso de los días anteriores, aunque este repunte será temporal. Hasta el lunes 29 de diciembre, persistirá el tiempo inestable sobre todo en el área mediterránea peninsular y en el archipiélago balear, con chubascos tormentosos de carácter localmente fuerte y persistente, además de episodios de nieve en montañas.

Este viernes se esperan precipitaciones de intensidad considerable y persistentes tanto en Baleares como en Cataluña, destacándose especialmente este último territorio. Según detalló la AEMET, la cota de nieve se situará alrededor de los 500 metros en la mitad norte, con acumulaciones copiosas en los Pirineos. También podría nevar de forma esporádica en otras zonas por encima de esa altitud, aunque la cota irá ascendiendo a lo largo del día debido al incremento de las temperaturas máximas, que también afectará al resto de la Península.

Eltiempo.es informó que durante esta jornada el temporal marítimo será significativo en Cataluña, donde las olas podrán superar los cuatro o cinco metros de altura. Respecto a las temperaturas, se mantendrán bajas en la mayor parte del interior peninsular, por debajo de los 10°C. Las regiones más templadas se localizarán en Andalucía y el litoral mediterráneo, donde las máximas llegarán hasta los 15°C en ciudades como Málaga, Almería, Murcia, Castellón y Palma de Mallorca. Las Islas Canarias conservarán valores próximos a los 20°C.

El sábado continuará la probabilidad de chubascos en el nordeste y Baleares, con especial incidencia en el este de Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana. También se espera un incremento de la nubosidad en Extremadura y Andalucía, con posibilidad de lluvias intensas, sobre todo en las zonas occidental y meridional andaluzas. La cota de nieve subirá hasta situarse entre 1.400 y 1.600 metros, siendo posible la presencia de nieve copiosa en el Pirineo catalán.

Eltiempo.es reportó que en las provincias de Málaga y Granada se activarán avisos por temporal costero debido a vientos que podrán superar los 60 km/h, con olas que rebasarán los 2 metros de altura y aviso también por lluvias en Málaga. Las temperaturas continuarán subiendo, restringiendo las heladas a Galicia, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y principales sistemas montañosos. Se prevé que la mayoría del territorio español registre máximas por encima de los 10°C, con la excepción de provincias como Soria o Burgos, donde el termómetro permanecerá por debajo de esa marca.

Para el domingo, proseguirá el ascenso térmico y las heladas quedarán limitadas a áreas montañosas. Los cielos se mantendrán nubosos, y seguirán las precipitaciones en el área mediterránea y en Andalucía, intensas en sectores costeros y prelitorales. Se prevén lluvias más dispersas en el este, centro y sur peninsular, y la nieve aparecerá a partir de los 1.400-1.700 metros. Del Campo alertó que durante esta jornada se formarán bancos de niebla en el este peninsular, lo que podría traducirse en dificultades para el tráfico por reducción de visibilidad.

El portal eltiempo.es añadió que las lluvias tenderán a extenderse, aunque serán menos intensas y, a lo largo del día, quedarán circunscritas a regiones del sureste y del Mediterráneo. Al mismo tiempo, las temperaturas mínimas subirán drásticamente, minimizando las heladas en gran parte de la Península.

Mirando al lunes 29, Del Campo indicó que el tiempo será más estable aunque todavía podrían presentarse lluvias en regiones mediterráneas y Baleares, en este caso más dispersas salvo en el sur de la provincia de Valencia y en Alicante, donde podrían alcanzar intensidad considerable. La nieve reaparecerá a partir de 1.400-1.800 metros, y el interior se cubrirá de bancos de niebla y nubes bajas. Si bien las máximas apenas diferirán de días previos, las mínimas bajarán, lo cual volverá a extender las heladas en el norte y centro peninsular.

Respecto al periodo del martes 30 de diciembre al jueves 1 de enero, Rubén del Campo declaró que es probable que predominen las condiciones estables, sin descartar precipitaciones en el Cantábrico, el sur extremo peninsular y Baleares. Además, una entrada de aire frío de latitudes superiores provocará un descenso progresivo de las temperaturas, tanto nocturnas como diurnas. Eltiempo.es resaltó que las heladas afectarán a grandes áreas del interior y que durante las horas centrales en muchas zonas no se superarán los 10°C. Los bancos de niebla persistirán, generando una sensación térmica muy fría.

En el caso de Canarias, el pronóstico hasta el fin de semana contempla intervalos nubosos y algunas lluvias ligeras en Lanzarote y Fuerteventura, así como en el norte de las islas más montañosas, junto a vientos intensos. Para el inicio de la semana siguiente, podrían registrarse precipitaciones en el norte de las islas de mayor relieve, y durante los días 31 de diciembre y 1 de enero se prevé la llegada de un frente que deje lluvias, sin importantes variaciones en las temperaturas, según la información recogida por eltiempo.es.

Para la semana del 29 de diciembre al 4 de enero, la AEMET previó condiciones más frías de lo habitual en todo el territorio nacional, a excepción de Canarias, donde las temperaturas reflejarán valores suaves propios de la época. En la previsión para la segunda semana de enero, del 5 al 11, la agencia anticipó, aun con incertidumbre, que persistiría el ambiente más frío de lo normal en la Península y Baleares. En relación a las precipitaciones, la tendencia aún no se define completamente, aunque podría ser una semana seca en Galicia y húmeda en los extremos sur y en ambos archipiélagos.

La tercera semana de enero, del 12 al 18, presenta en principio temperaturas más cercanas a las habituales aunque todavía algo inferiores, según las proyecciones de la AEMET, además de una posible mayor concentración de lluvias en el sur peninsular y los archipiélagos, refirió el medio. Las proyecciones a medio plazo, con la incertidumbre inherente al pronóstico, parecen mantener el predominio de bajas temperaturas y episodios de precipitaciones relevantes especialmente en ciertas regiones, conformando un inicio de año marcado por la transición entre episodios cálidos excepcionales y el retorno del frío invernal.