La oposición taiwanesa consigue aprobar el comienzo de un difícil 'impeachment' contra el presidente Lai

El intento de abrir un procedimiento de juicio político contra el presidente taiwanés Lai Ching Te encuentra un complejo panorama para avanzar en el Parlamento, ya que la votación definitiva sobre la propuesta, programada para mayo del año siguiente, podría desencadenar un prolongado debate judicial en el Tribunal Constitucional, cuyos magistrados de primera instancia fueron designados por Tsai Ing Wen, expresidenta y correligionaria de Lai. Según informó Europa Press, la situación política del territorio se caracteriza por una parálisis institucional en la que los bloqueos legislativos han marcado la relación entre el Gobierno y la oposición.

La Cámara Legislativa taiwanesa aprobó el viernes pasado el inicio del procedimiento de 'impeachment' con 60 votos a favor y 51 en contra, una resolución impulsada por la oposición, cuyo bloque mayoritario está encabezado por el Kuomintang (KMT), partido con una histórica cercanía a China. De acuerdo con Europa Press, el KMT no dispone actualmente de la mayoría cualificada de dos tercios que permitiría remover al mandatario, pero sí ha logrado dinamizar la discusión y trasladar la disputa política a un nuevo escenario.

Los desacuerdos entre el Ejecutivo y la oposición han tenido como uno de sus puntos más tensos la negativa de Lai Ching Te, el 15 de diciembre, a ratificar una ley fiscal promovida por la oposición, que buscaba incrementar el reparto de fondos para los gobiernos locales, la mayoría pertenecientes o afines al KMT. Para los opositores, este acto representa una vulneración de las normas constitucionales, ya que acusan al presidente de tomar decisiones de manera autoritaria y de desoír los procedimientos democráticos, según consignó Europa Press.

A este conflicto financiero se suma la controversia derivada del incremento del presupuesto militar propuesto por Lai, estimado en un 23 por ciento adicional para el año siguiente. El Gobierno justifica este refuerzo en la necesidad de reforzar los sistemas de defensa ante el posible riesgo que, a su entender, representa la postura de Pekín hacia la isla. La líder nacionalista del KMT, Cheng Li Wun, ha expresado su radical oposición a este aumento del gasto, considerándolo como una maniobra innecesaria, reportó Europa Press.

En la sesión parlamentaria, el Partido Democrático Progresista (PDP), que lidera Lai, rechazó la moción y argumentó que KMT y el Partido Popular de Taiwán carecen de la mayoría suficiente para llevar la acusación hasta sus últimas consecuencias. Desde el partido en el Gobierno, se ha acusado a la oposición de buscar más el desgaste político y el interrogatorio público del mandatario que el cumplimiento de los mecanismos constitucionales, según Europa Press.

Pese a la tensión, la portavoz de la Oficina Presidencial, Karen Kuo, declaró al medio que el Ejecutivo no planea presentar objeciones formales al inicio del procedimiento, reconociendo que el proceso cumple con las exigencias legales y constitucionales vigentes en Taiwán, al menos en esta etapa inicial, tal como reportó Europa Press.

La parálisis legislativa se ve reflejada en el modo en que la oposición ha usado su mayoría para frenar o posponer propuestas del Gobierno, mientras que el Ejecutivo, por su parte, ha evitado aplicar parte de las medidas respaldadas por los opositores. Las acusaciones cruzadas sobre abuso de poder se han vuelto habituales, aunque esta dinámica no ha impedido que, en otros ámbitos, la actividad parlamentaria continúe en niveles de funcionamiento relativos, según detalló Europa Press.

En caso de que la moción de 'impeachment' alcanzara las mayorías requeridas en la votación final, el proceso pasaría al Tribunal Constitucional. En ese foro, sus integrantes han sido nombrados por la expresidenta Tsai Ing Wen, figura cercana al actual presidente, lo que añade un elemento relevante en cuanto al previsible desarrollo legal del caso. Europa Press señaló que esto anticipa un camino prolongado y de desenlace incierto para el intento de destitución.

El inicio formal de este procedimiento marca un episodio infrecuente en la historia política reciente de Taiwán, situando a los tres principales partidos —el PDP de Lai, el KMT y el Partido Popular de Taiwán— en una confrontación que combina acusaciones políticas, disputas presupuestarias y los desafíos de una gobernabilidad afectada por las implicancias de la competencia multipartidista.