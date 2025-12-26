La aplicación de Xbox llega a los televisores inteligentes Fire TV de Amazon para jugar directamente sin consola

La posibilidad de acceder a la extensa colección de juegos de Xbox Game Pass en modelos recientes de televisores inteligentes Fire TV sin usar una consola física representa una nueva alternativa para quienes buscan disfrutar de títulos reconocidos directamente desde la nube. Según informó el medio Europa Press, Amazon anunció que la aplicación de Xbox ya se encuentra integrada en sus televisores Fire TV 4-Series y Fire TV Omni QLED Series, con disponibilidad ya activa en veintinueve países.

El medio detalló que esta integración permite a los usuarios descargar la aplicación de Xbox desde la tienda Amazon Appstore, instalarla directamente en el televisor y, tras iniciar sesión con su cuenta de Microsoft, comenzar a disfrutar inmediatamente de los títulos disponibles en Game Pass. Esta función solo requiere la vinculación de un mando compatible, ya sea Xbox Wireless Controller, Xbox Adaptive Controller, DualSense, DualShock 4 u otras opciones, dejando atrás la necesidad de tener una consola o dispositivos externos como los Fire TV Stick para ejecutar los videojuegos. Xbox Game Pass ofrece en la nube acceso a una biblioteca numerosa y en crecimiento, con títulos destacados que incluyen Senua's Saga: Hellblade II, Starfield y Forza Horizon 5, según detalló Europa Press.

Amazon, en un comunicado publicado en su blog y recogido por Europa Press, aseguró que los televisores Fire TV compatibles con la nueva integración permiten el acceso inmediato para quienes están suscritos a Xbox Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y Game Pass Essential. De esta manera, los suscriptores pueden explorar y jugar un amplio abanico de títulos sin necesidad de hardware adicional, una función que ya se ofrecía en los dispositivos Fire TV Stick 4K y Fire TV Stick 4K Max desde julio del año anterior, y que ahora se extiende a la propia gama de televisores inteligentes de la compañía.

El comunicado de Amazon también incluyó novedades sobre la interacción con Alexa+. Esta nueva versión de su asistente digital facilita el acceso a los juegos de Xbox empleando comandos de voz, añadiendo una opción adicional para la gestión y selección de títulos, así como para navegar por la plataforma sin usar el mando a distancia tradicional.

Europa Press consignó que la expansión inicial de la aplicación de Xbox se ha enfocado en los modelos más recientes de televisores Fire TV 4-Series y Fire TV Omni QLED Series, aunque la compañía anticipó la ampliación del soporte a más modelos en el futuro. En esta fase, ya se ha confirmado la presencia de la función en 29 países y la reciente llegada de la opción tanto a India como a Brasil.

El proceso para comenzar a usar esta función no exige configuraciones complejas, ya que únicamente se necesita la descarga de la aplicación Xbox, el acceso con las credenciales de Microsoft y la conexión de un mando. Con esto, los usuarios pueden jugar a cientos de títulos directamente desde el televisor con tecnología de streaming en la nube, sin requerir una consola Xbox física.

Según el repaso hecho por Europa Press, la estrategia de integración de Xbox en las plataformas de streaming y en dispositivos inteligentes busca extender tanto la base de usuarios como la flexibilidad de acceso a los videojuegos. La disponibilidad en un número tan alto de países apunta a un despliegue internacional que abarca regiones más allá de Europa y América del Norte, consolidando la apuesta tanto de Microsoft como de Amazon por servicios multiplataforma.

Por lo tanto, quienes posean modelos recientes de televisores Fire TV pueden usar esta funcionalidad solo con un mando adecuado y una cuenta de suscripción a Game Pass, mientras que Amazon y Xbox proyectan ampliar el catálogo de modelos compatibles en los próximos meses, según explicó la empresa a Europa Press.