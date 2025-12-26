Agencias

El líder hutí reaparece en público para condenar una vez más los ataques israelíes en Líbano, Siria y Palestina

Abdulmalik Badredín al Huti ofreció un discurso tras casi siete semanas de ausencia, responsabilizando a Israel y a Occidente por recientes ataques y denunciando la pasividad de ciertos países árabes ante la situación en la región

Durante su intervención, Abdulmalik Badredín al Huti destacó la situación de los recursos palestinos, indicando que “la riqueza de Palestina está siendo saqueada, y es lamentable que algunos países árabes se hayan convertido en clientes, comprando al enemigo israelí lo que roba de esta riqueza”. La declaración del líder de los hutíes de Yemen marcó el final de un periodo de casi cincuenta días sin apariciones públicas, según reportó la agencia oficial de noticias Saba, vinculada al movimiento Ansaralá.

El medio Saba detalló que Al Huti utilizó su primera comparecencia ante las cámaras en 47 días para manifestar una condena contundente a los ataques atribuidos a Israel en territorios como Líbano, Siria y Palestina. Durante el discurso, transmitido públicamente, el dirigente yemení responsabilizó a Israel y a gobiernos occidentales de los episodios de violencia ocurridos en la región. De acuerdo con Saba, Al Huti sostuvo: “El enemigo israelí, con la colaboración de Estados Unidos y el continuo apoyo occidental, continúa sus crímenes en Palestina y el Líbano y sus violaciones contra Siria”.

Esta reaparición se da en un contexto de tensión tras la muerte, a mediados de octubre, del jefe de Estado Mayor yemení, Muhamad Abdelkarim al Gamari, quien falleció a consecuencia de heridas provocadas en un ataque israelí ocurrido en agosto, según consignó Saba en su cobertura.

Al Huti manifestó su desacuerdo ante la inacción de ciertos actores regionales, al afirmar que “ante estos asesinatos y violaciones, los enemigos quieren que no haya reacción y que se convierta en un hecho consumado”. Según informó Saba, el líder señaló la pasividad de partes de la comunidad internacional y criticó explícitamente a algunos países árabes por mantener relaciones comerciales que, en su visión, legitiman o facilitan las acciones israelíes sobre los territorios palestinos.

Durante el desarrollo de su intervención, el dirigente hutí reafirmó la posición de su movimiento respecto al conflicto, afirmando que “reafirmamos continuamente nuestra postura inquebrantable de apoyo al pueblo palestino”. Tal como publicó el medio Saba, esta declaración se introdujo como conclusión del pronunciamiento público del líder yemení.

La comparecencia de Abdulmalik Badredín al Huti ocurre tras semanas en las que su ausencia fue notable en el espacio público yemení. El discurso, ampliamente reproducido por Saba y medios vinculados al movimiento hutí, se posiciona como un mensaje central en la postura de las autoridades de Ansaralá frente a la dinámica de conflicto y tensiones en Oriente Próximo, en especial en lo que respecta a los recientes ataques en la región y la respuesta, considerada insuficiente, de actores árabes y occidentales según la perspectiva del dirigente.

