El Estadio de Gran Canaria acoge desde este sábado el XXIX Torneo Internacional LALIGA FC FUTURES

Las futuras estrellas del fútbol internacional afrontan la recta final de XXIX Torneo Internacional LALIGA FC FUTURES en el Estadio de Gran Canaria, un escenario que, de acuerdo con LaLiga, proporciona el clima y el entorno apropiados para el despliegue de la competición en pleno invierno. Según informó LaLiga, en la edición de este año se incrementa a ocho la cantidad de partidos diarios que podrán verse en directo, tanto en medios españoles como internacionales, permitiendo que la proyección del torneo y del propio destino isleño alcance aún mayor visibilidad global.

El medio GOL, junto a plataformas como DAZN LALIGA, Movistar LALIGA TV, Vamos, LALIGA TV BAR, LALIGA HYPERMOTION y LALIGA+, transmitirá en España los partidos, mientras que en el ámbito internacional se asegurará la cobertura a través del canal internacional de LaLiga y las principales cuentas oficiales en YouTube, Facebook, X, Twitch y TikTok. Para China, se suman las plataformas Bilibili y Weibo. Tal como detalló LaLiga, estas retransmisiones promueven la imagen de Gran Canaria como un lugar óptimo para la realización de acontecimientos deportivos de alto nivel durante la temporada invernal, reforzando la apuesta del Cabildo de Gran Canaria y su Consejería de Turismo por consolidar el torneo en la isla.

El evento reúne a 16 clubes de la categoría Sub-13, entre los que figuran equipos españoles como Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club, Valencia CF, Real Betis, Sevilla FC, RCD Espanyol de Barcelona, Villarreal CF y UD Las Palmas. Junto a estas entidades nacionales, se presentan formaciones internacionalmente reconocidas como Borussia Dortmund de Alemania; Juventus FC e Inter de Italia; PSG de Francia y los portugueses Benfica y Sporting CP. La organización de los grupos ha quedado establecida por sorteo: el grupo A incluye a Real Madrid, Athletic Club, Benfica y Juventus; el grupo B a Atlético de Madrid, Real Betis, PSG y Las Palmas; en el grupo C se encuentran FC Barcelona, RCD Espanyol, Sporting CP y Borussia Dortmund; y el grupo D lo integran Sevilla FC, Valencia CF, Villarreal CF e Inter.

Desde el sábado a las 9:30 horas comenzaron las rondas de la fase de grupos, que se extenderán hasta el domingo al mediodía. Los ocho equipos mejor posicionados avanzarán a los cuartos de final, los cuales se disputarán a partir de las 18:00 horas del mismo día, junto con los partidos de consolación. Las semifinales están previstas para el lunes 29 a las 10:00 horas, y la final se celebrará a las 18:00 horas. De acuerdo con LaLiga, esta planificación permite que los equipos y sus allegados disfruten de una experiencia integral tanto en el aspecto deportivo como en el contacto con el entorno insular.

LaLiga consignó que el clima de Gran Canaria, que en el mes de diciembre mantiene temperaturas suaves y días soleados, permite el desarrollo de encuentros deportivos al aire libre en condiciones poco usuales en otras zonas de Europa en esas fechas. Según la organización, tanto jugadores como acompañantes pueden aprovechar el contexto climático y natural de la isla, sumando una experiencia fuera del ámbito puramente competitivo.

La edición de 2025 del torneo se identifica, en palabras de los promotores, como un escaparate de la próxima generación de futbolistas de élite y confirma el propósito de fomentar valores como el compañerismo, el juego limpio y la convivencia entre participantes. La Fundación José Ramón de la Morena y LaLiga resaltaron que este evento supone una oportunidad única para que los jóvenes vivan encuentros de alto nivel frente a rivales internacionales, adquiriendo no sólo destrezas futbolísticas sino vivencias que contribuyen a su formación integral.

Entre los jugadores que anteriormente han participado en este torneo se encuentran figuras reconocidas como Gerard Piqué, Fernando Torres y Andrés Iniesta. Este dato, según reportó la organización, consolida al torneo como una referencia dentro del fútbol base y un punto de partida en las carreras de promesas del deporte.

El impacto económico del evento también se sitúa en primer plano. LaLiga detalló que el torneo es considerado el acontecimiento deportivo con mayor retorno de inversión en la isla, generando un valor de impacto promocional para Gran Canaria superior a los 10 millones de euros. Las autoridades y promotores ven en esta cifra una contribución significativa no sólo para el impulso deportivo, sino también para la proyección turística de la región, que refuerza su posición como destino de referencia para actividades deportivas internacionales en invierno.

El XXIX Torneo Internacional LALIGA FC FUTURES es gestionado por LaLiga, la Fundación José Ramón de la Morena y la UD Las Palmas, junto con Lojman Resorts como promotor. El evento cuenta con el respaldo del Cabildo de Gran Canaria a través de Turismo Gran Canaria, el Instituto Insular de Deportes y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria mediante el Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte. Entre los patrocinadores figuran LALIGA EA SPORTS FC 26, Puma, Moeve y Solan de Cabras.

La organización enfatizó que el certamen no se limita a la competición: la convivencia durante varios días comparte protagonismo con la promoción de valores y la aspiración a crear recuerdos imborrables dentro del calendario navideño. Según publicaron los responsables del evento, la isla se convierte durante estos días en punto de encuentro de culturas futbolísticas y familiares, mientras que Gran Canaria renueva su proyección internacional como sede de eventos deportivos de prestigio.