Sergio Scariolo: "El Monaco tiene un núcleo de mucha calidad y mucha eficiencia"

Un elemento distintivo del AS Monaco en la presente temporada es la incorporación de Nikola Mirotic, a quien se suma la llegada de Nemanja Nedovic y Daniel Theis, dos nombres señalados por su amplia experiencia y efectividad en el baloncesto europeo. Según declaraciones de Sergio Scariolo recogidas por Realmadrid TV, el Real Madrid se enfrentará a un conjunto que no solo ha reforzado su plantilla con figuras de primer nivel, sino que además mantiene un núcleo consolidado capaz de desempeñarse tanto en defensa como en ataque a gran nivel. Esta situación incrementa el desafío para los madrileños, llamados a medirse al subcampeón de la pasada edición de la Euroliga durante la jornada 18 de la fase regular.

De acuerdo con Realmadrid TV, el entrenador italiano del Real Madrid destacó la importancia de mantener el enfoque ante una escuadra como el AS Monaco, que el año anterior estuvo cerca de levantar el trofeo en la máxima competición continental. Scariolo explicó que los monegascos cuentan con un grupo de jugadores que ha desarrollado una notable compenetración a lo largo de los años, lo que les otorga una eficiencia relevante en las dos mitades del campo.

El medio Realmadrid TV detalló que el técnico blanco valoró la capacidad del AS Monaco para frenar ofensivas rivales durante varias posesiones consecutivas, siendo capaz incluso de resolver jugadas complicadas al final de las posesiones, lo que representa un reto añadido a la estrategia de los madridistas.

En el contexto de preparación del equipo español, Scariolo mencionó que las sesiones de entrenamiento han sido positivas a pesar de algunos problemas físicos, algo que calificó como habitual al llegar a esta etapa de la temporada. No obstante, el entrenador subrayó que la condición general del grupo es satisfactoria y confía en que la mentalidad de sus jugadores esté acorde a la exigencia de enfrentar a un oponente del máximo rango competitivo, según lo consignó Realmadrid TV.

El medio también informó que el entrenador remarcó la necesidad de actuar con disciplina, concentración, paciencia y capacidad para soportar posibles frustraciones en un partido que podría definirse por mínimos detalles. Scariolo advirtió de la posibilidad que tiene el AS Monaco de anotar tiros complicados aun tras lograr una defensa eficiente por parte del Real Madrid, lo que obliga a mantener la atención a lo largo de los cuarenta minutos.

Sergio Scariolo manifestó la importancia de que el equipo se mantenga firme mentalmente y confíe en sus opciones, incluso si el enfrentamiento se prolonga hasta los minutos finales en igualdad, escenario que permitiría a los blancos luchar por la victoria en uno de los escenarios considerados más exigentes de la Euroliga. Según las declaraciones recogidas por Realmadrid TV, la clave para el partido radica en no perder la confianza y soportar la presión que supone medirse ante el actual subcampeón continental, especialmente tras el refuerzo de nombres que han aportado aún mayor profundidad al conjunto rival.