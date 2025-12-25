Riad acusa a milicias secesionistas de desatar una "escalada injustificada" en Yemen

La intervención de un equipo militar conjunto de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos en Adén para negociar con el Consejo de Transición del Sur representa el intento más reciente por lograr que las fuerzas secesionistas se retiren de las gobernaciones de Hadramot y Mahra, tras unos enfrentamientos que dejaron un saldo de al menos 32 militares fallecidos. Según informó Europa Press, dichas negociaciones se propusieron para restaurar el control previo en las zonas afectadas y evitar una escalada mayor del conflicto en estas regiones de Yemen.

Arabia Saudí ha señalado directamente al Consejo de Transición del Sur, agrupación apoyada por Emiratos Árabes Unidos y favorable a la creación de un estado yemení independiente en el sur, por actuar de manera unilateral al atacar posiciones del Gobierno yemení reconocido internacionalmente a principios de mes. Según el comunicado del Ministerio de Exteriores saudí, que recogió Europa Press, esos movimientos militares ocurrieron sin la autorización del Consejo de Liderazgo Presidencial ni coordinación alguna con los mandos de la coalición internacional que respalda al Ejecutivo yemení.

La diplomacia saudí vio en las acciones del Consejo de Transición del Sur una “escalada injustificada”, arguyendo que no solo han generado inestabilidad sino que además han perjudicado los intereses de la población yemení en general. Las autoridades saudíes aseguraron, de acuerdo con Europa Press, que han agotado las vías pacíficas para resolver la situación en ambas provincias atacadas, y que mantienen sus esfuerzos para garantizar que las fuerzas separatistas regresen a sus posiciones anteriores al conflicto.

El comunicado del gobierno de Riad también expresó su deseo de que prevalezca el interés público mediante el cese de las hostilidades por parte del Consejo de Transición del Sur y la retirada pronta y ordenada de sus tropas de Hadramot y Mahra. Además, advirtió sobre los posibles riesgos de desestabilización para la seguridad y la estabilidad en Yemen si continúan medidas unilaterales de este tipo, tal como informó Europa Press.

En ese marco, las autoridades saudíes reiteraron el valor de la colaboración entre todas las facciones y actores yemeníes, resaltando la necesidad de evitar cualquier iniciativa que pueda amenazar la seguridad existente. Arabia Saudí también reconoció que la "causa del Sur" posee dimensiones históricas y sociales, pero defendió que ese asunto debe resolverse por medio del diálogo entre todas las partes yemeníes y en el marco de una solución política global para el país, según publicó Europa Press.

Por su lado, el Consejo de Transición del Sur mantiene el control de amplios territorios en el sur y este de Yemen y ha rechazado hasta el momento los llamamientos que exigen su retirada de Hadramot y Mahra. Además, la agrupación, según consignó Europa Press, continúa promoviendo la iniciativa de establecer “un estado federal justo” que contemple una representación de todos los grupos sociales y tribales de la nación. El Consejo cuenta además con el respaldo de las Fuerzas de Élite de Hadramut, que controlan, entre otras, las ciudades de Mukalla y Ash Shihr.

El panorama territorial en Yemen sigue fragmentado. Según detalló Europa Press, el Gobierno reconocido internacionalmente mantiene bajo su autoridad las provincias de Marib al noreste y Taíz al suroeste. Mientras tanto, las zonas norte y central del país permanecen controladas por las milicias hutíes, quienes reciben apoyo de Irán. Esta distribución de poder mantiene la complejidad del conflicto yemení y contribuye a la persistencia de episodios de violencia como el ocurrido recientemente en Hadramot y Mahra.

El incidente ha reavivado las tensiones en un país ya fracturado por años de enfrentamientos internos y rivalidades entre facciones respaldadas por actores regionales. Riad, en sus comunicados recogidos por Europa Press, insistió en la importancia de encontrar soluciones políticas globales que incluyan a todas las fuerzas representativas, subrayando que solo desde el acuerdo y el diálogo se podrá restaurar la integridad y la estabilidad en Yemen.