Israel entrega a Jordania el cuerpo del atacante que mató en septiembre a dos militares en un paso fronterizo

El regreso del cuerpo de Abdulmutalib al Qaisi a Jordania marcó el final de un proceso diplomático seguido de cerca por las autoridades jordanas, según puntualizó el portavoz del Ministerio de Exteriores jordano, Fuad al Mayali, en declaraciones recogidas por la agencia estatal Petra. Al Qaisi había fallecido en septiembre tras ser abatido por fuerzas israelíes después de protagonizar un ataque en el paso fronterizo de Allenby/Rey Husein, un punto de cruce gestionado por Israel que conecta Jordania con Cisjordania. La repatriación se realizó por el mismo cruce fronterizo y el cuerpo del atacante fue entregado a sus familiares para su entierro en Jordania, según informó la agencia Petra y replicó Europa Press.

De acuerdo con información publicada por Europa Press, Abdulmutalib al Qaisi efectuó un asalto en el cruce fronterizo portando tanto un arma blanca como un arma de fuego. Bajó del camión que conducía, el cual transportaba ayuda humanitaria con destino a la Franja de Gaza, región que había sido objeto de una ofensiva militar israelí tras los ataques del 7 de octubre de 2023. El hecho culminó con el fallecimiento de dos militares israelíes: el reservista de la Administración Civil, Isaac Harosh, y el oficial de enlace con tropas extranjeras, Oran Hershko.

Según reportó Europa Press, fuerzas de seguridad de Israel reaccionaron de inmediato disparando contra al Qaisi y, tras su muerte, las autoridades israelíes retuvieron el cuerpo del atacante. La identidad del agresor y los detalles de su acción se confirmaron en los días posteriores, mientras que la familia y el gobierno jordano solicitaron en repetidas ocasiones la repatriación del cadáver.

El ataque perpetrado por al Qaisi tuvo consecuencias directas en el flujo de ayuda humanitaria a Gaza, de acuerdo con lo consignado por Europa Press. Israel determinó suspender el paso de suministros humanitarios a través de la frontera con Jordania como medida de respuesta tras el incidente violento. Esta suspensión se extendió durante aproximadamente dos meses y fue levantada en diciembre, poco después de haberse alcanzado un acuerdo con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para la primera fase del plan propuesto por Estados Unidos para la Franja de Gaza.

Durante este lapso, la coordinación entre los gobiernos de Israel y Jordania se mantuvo restringida a los aspectos técnicos y diplomáticos indispensables, según detalló la cobertura de Europa Press. El Ministerio de Exteriores de Jordania se hizo cargo de los trámites relacionados con el retorno del cuerpo de al Qaisi y subrayó que monitoreó cada etapa del proceso con el objetivo de devolver los restos a su familia.

Europa Press también informó que autoridades israelíes no emitieron comentarios públicos relacionados con la devolución del cuerpo al momento del traspaso. Mientras tanto, la familia de al Qaisi realizó los preparativos para el sepelio siguiendo los rituales tradicionales en Jordania, destacando la importancia cultural de recibir los restos para darles un entierro apropiado.

Según la misma fuente, tanto la retención del cuerpo como la suspensión del paso de ayuda desde Jordania generaron repercusiones en la dinámica de cooperación humanitaria y seguridad en la región fronteriza. El cruce Allenby/Rey Husein es una de las principales rutas de movimiento entre Jordania y la Cisjordania ocupada y su cierre temporal limitó significativamente la entrada de suministros para la población gazatí en el contexto de las hostilidades originadas tras los hechos del 7 de octubre.

Por último, Europa Press señaló que la reapertura del flujo de ayuda simbólicamente marcó un avance en los compromisos retomados entre las partes implicadas en la provisión de asistencia humanitaria, de la que dependen miles de personas en la Franja. El incidente en Allenby/Rey Husein y la posterior gestión diplomática ilustra las complejidades que rodean la cooperación y la resolución de incidentes en un contexto regional caracterizado por la tensión y los intereses divergentes de actores locales e internacionales.