Detenidas once personas por el tiroteo masivo cerca de Johannesburgo (Sudáfrica)

La Policía sudafricana ha anunciado este miércoles la detención de once personas sospechosas de participar en el ataque armado del pasado domingo en una localidad a 40 kilómetros de Johannesburgo, que se saldó con nueve muertos y diez heridos.

El subcomisario provincial del cuerpo, el general Fred Kekana, ha confirmado el arresto de diez personas de nacionalidad sudafricana y una mozambiqueña que se encontraban en posesión de varias armas de fuego sin licencia, incluido un rifle AK-47 y cuatro pistolas.

El agente ha avanzado además en declaraciones recogidas por el portal IOL que el dueño de la taberna donde tuvo lugar el ataque armado será también arrestado, puesto que la licencia del local "es fraudulenta".

Asimismo, ha apuntado a disputas territoriales por la minería ilegal como posible motivo del tiroteo ocurrido en un local de Bekkersdal, a unos 40 kilómetros al oeste de Johannesburgo.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 13.00 horas (hora local) del 21 de diciembre, cuando doce individuos armados salieron de una camioneta blanca y un vehículo plateado y abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el interior del bar.

