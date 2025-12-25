Bolsonaro reafirma a su hijo Flávio como candidato a las elecciones presidenciales de 2026 en Brasil

“Confío en lo más importante en la vida de un padre: su propio hijo, para rescatar nuestro Brasil”, escribió Jair Bolsonaro en una carta manuscrita leída por su hijo Flávio, quien se encontraba en el hospital donde el exmandatario esperaba ser intervenido quirúrgicamente por una hernia bilateral. Según consignó el diario brasileño O Globo, el expresidente ratificó de este modo la nominación de Flávio Bolsonaro como precandidato presidencial para las elecciones de 2026, formalizando ante la opinión pública una decisión clave para la sucesión de liderazgo en la derecha brasileña.

En la misiva, Bolsonaro argumentó que ha enfrentado lo que describió como “duras batallas” durante su carrera política, señalando el costo que dichas luchas han tenido para su salud y su familia. Detalló que esas circunstancias motivaron su determinación de nombrar a su hijo mayor, Flávio, como el representante de su línea política en la próxima contienda presidencial, subrayando que la decisión busca impedir que sea “silenciada la voluntad popular”. O Globo publicó que Bolsonaro remarcó la legitimidad de su anuncio y lo vinculó al deseo de mantener la representación de quienes depositaron su confianza en él tras los resultados de pasados comicios.

En su declaración, el exmandatario también vinculó la postulación de Flávio a la continuidad de su propio legado. Según el periódico O Globo, Bolsonaro afirmó que la candidatura de su hijo representaría la continuación de un proyecto político que sostiene inició incluso antes de alcanzar la Presidencia. Insistió en la necesidad de que el país retome una dirección guiada por justicia y lealtad a las aspiraciones ciudadanas, e incluyó en la carta un mensaje religioso en favor de la fortaleza y el éxito de Flávio, al aludir a los ideales de Dios, la patria, la familia y la libertad.

El respaldo a la candidatura de Flávio se produjo desde el entorno hospitalario, con el trasfondo de la condena a 27 años de prisión que cumple Jair Bolsonaro, impuesta tras su implicación en un intento de golpe de Estado, según reportó O Globo. La carta fue leída en el contexto de la cirugía a la que sería sometido el exmandatario, cuyo estado de salud y situación judicial han marcado parte reciente de la agenda política en Brasil.

Flávio Bolsonaro confirmó públicamente su postulación el pasado 5 de diciembre a través de su cuenta en la plataforma X (anteriormente Twitter). En ese mensaje, recogido por O Globo, afirmó: “Con gran responsabilidad confirmó la decisión del mayor líder político y moral de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de confiarme la misión de dar continuidad a nuestro proyecto de nación.” Flávio agradeció la confianza de su padre y asumió el encargo de liderar el proyecto político identificado con el bolsonarismo en el próximo proceso electoral.

La candidatura de Flávio se formaliza en un escenario donde la derecha brasileña busca definir nuevos referentes. Hasta el momento, uno de los nombres que más se había perfilado como posible candidato era el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas. Según detalles aportados por O Globo, la eventual postulación de De Freitas se considera poco probable debido a que se encuentra en la mitad de su mandato y a su reconocida cercanía con el entorno Bolsonaro, lo que reduciría la posibilidad de una competencia interna significativa por el liderazgo de ese sector.

La decisión de Jair Bolsonaro de impulsar a su hijo Flávio como contrincante en 2026 se enmarca en la intención de preservar la representación del sector político que lo acompañó tanto en su paso por la Presidencia como en su enfrentamiento con la justicia. El respaldo familiar y la exaltación de valores relacionados con la tradición política del bolsonarismo aparecen como elementos centrales en los mensajes difundidos por el expresidente y su círculo cercano, según la información publicada por O Globo.

La configuración de la oferta electoral de la derecha para las presidenciales de 2026 permanece abierta en cuanto a posibles alianzas o apoyos explícitos, aunque el acto de Bolsonaro y el consentimiento público de Flávio refuerzan la estrategia de continuidad del liderazgo dentro del mismo grupo. O Globo refleja que la proclamación del hijo mayor del expresidente como aspirante presidencial se produce en medio de una etapa de polarización y de disputa por la conducción de los sectores conservadores del país.

La carta divulgada por Bolsonaro no solo representa la confirmación de Flávio como su sucesor político directo, sino que también busca consolidar una narrativa de resistencia, continuidad y lealtad entre la familia y sus seguidores, en un contexto marcado por la judicialización de su figura y la expectativa sobre el rumbo del bolsonarismo de cara a las elecciones presidenciales de 2026.