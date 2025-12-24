Agencias

No todo son consolas y videojuegos: productos 'gaming' que no son para jugar pero que se integran en los hogares

Empresas líderes del sector han lanzado dispositivos inspirados en títulos populares, desde despertadores inteligentes hasta pequeños electrodomésticos y accesorios de cocina, que sobresalen por sus funcionalidades, diseños originales e integración cotidiana en la vida doméstica

El catálogo doméstico de productos vinculados a la industria de los videojuegos se amplió recientemente con la introducción de una jarra con forma de Xbox Series X, diseñada específicamente para bolsas de leche y dirigida inicialmente al mercado canadiense, según reportó Europa Press. Este artículo, presentado por Xbox Canadá, refleja una tendencia más amplia entre empresas líderes del sector ‘gaming’, que están lanzando dispositivos funcionales inspirados en títulos y consolas populares, no para uso estrictamente lúdico, sino para responder a necesidades cotidianas del hogar.

Según indicó Europa Press, Nintendo y Xbox han desarrollado líneas de productos que se apartan del concepto tradicional de videojuego o ‘merchandising’, apostando por electrodomésticos, accesorios y artículos de utilidad diaria. Un ejemplo de ello es el despertador interactivo Nintendo Sound Clock: Alarmo. Este dispositivo, actualmente a la venta en España por 99,99 euros a través de la web oficial de Nintendo, está equipado con un sensor que detecta los movimientos de los usuarios para adaptar el funcionamiento de la alarma. Cuando el usuario sale de la cama, la alarma se interrumpe, pero si realiza movimientos sin levantarse, el sonido continúa. Este sensor también sirve para monitorizar los hábitos de sueño. El reloj permite configurar alarmas progresivas, sonidos relajantes para facilitar el descanso y puede personalizar sus notificaciones con música y efectos de títulos como Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 3 y Ring Fit Adventure. El diseño, que se reconoce por su formato circular en rojo con un botón blanco grande y pantalla a color, facilita visualizar tanto la hora como personajes y escenas de juegos seleccionados durante el día.

Europa Press detalló que la integración del ‘gaming’ en el entorno doméstico va más allá del dormitorio. Xbox, propiedad de Microsoft, trasladó la inspiración de sus diseños hasta la cocina con dispositivos como la mininevera Xbox. Este artículo, presentado en 2021 y disponible por 89,99 euros en establecimientos como Game, emula la forma vertical de la consola Xbox Series X, con acabados en negro y luces verdes características de la marca. El refrigerador compacto ofrece una capacidad de 10 litros, suficiente para almacenar unas doce latas en su interior, e incluye un puerto USB 2.1A en el frontal para cargar otros dispositivos electrónicos. La arquitectura de enfriamiento se promociona en referencia a la “velocidad Xbox”, remitiendo a la reputación de la consola en cuanto a rendimiento.

En línea con esta propuesta, el catálogo incorpora otros artículos inspirados en el ecosistema Xbox. La jarra para leche, mencionada anteriormente, responde a los hábitos de consumo canadienses, donde las bolsas de leche resultan frecuentes. Con una capacidad de 1,3 litros, esta jarra está diseñada para facilitar el vaciado de la bolsa dentro del recipiente, reproduciendo fielmente el acabado visual de la Xbox Series X en versiones negra y blanca con un asa trasera, aunque su distribución está restringida al mercado canadiense por el tipo de envase predominante en la región.

La apuesta de Xbox por la cocina no termina en los dispositivos de conservación. Europa Press informó sobre la tostadora con forma de Xbox Series S, disponible por 29,99 euros en locales como Game. Este pequeño electrodoméstico adopta la estética de la consola en blanco, con funciones capaces de preparar desde pan hasta muffins, bagels o gofres, y seis niveles distintos de temperatura, además de un modo para descongelar alimentos. Su principal distintivo visual es que, una vez tostado, el pan lleva impreso el logotipo esférico de Xbox.

En cuanto a accesorios personales, la oferta se amplió con una colaboración entre Xbox y Crocs. Según publicó Europa Press en base al blog oficial de Xbox, las zapatillas tipo Crocs, disponibles en el sitio web de la marca por 70 euros, emulan el diseño del mando clásico de la consola, incluidas las letras A, B, X, Y, las direccionales y los ‘joysticks’ integrados en la parte superior de los zuecos, sobre fondo negro. Además, las plantillas llevan indicaciones de “Jugador izquierdo” y “Jugador derecho”, junto al logo de Xbox. Los usuarios pueden personalizar estas zapatillas con hasta cinco amuletos de personajes de títulos reconocidos como Halo, Fallout, DOOM, World of Warcraft y Sea of Thieves.

El medio Europa Press destacó que estos artículos se distinguen de los habituales productos promocionales habituales del mundo de los videojuegos, como camisetas o figuras coleccionables. El objetivo de estos dispositivos es integrarse en la rutina del hogar y aportar una funcionalidad práctica, conectando la identidad de marca y la cultura de videojuegos con las necesidades diarias de los consumidores. Cada uno de los artículos mencionados puede encontrarse en canales de venta oficiales o tiendas especializadas, en función del producto y la región de distribución.

La propuesta de las compañías del sector ‘gaming’, según detalla Europa Press, apunta a diversificar el impacto y la presencia de sus marcas, permaneciendo presentes fuera del entorno virtual. Así, tanto Nintendo como Xbox amplían su influencia con propuestas domésticas que fusionan creatividad y utilidad, trasladando la estética y el imaginario lúdico de sus productos estrella a nuevos formatos y contextos del día a día.

Temas Relacionados

Productos gamingNintendoXboxMicrosoftCrocsEspañaCanadáElectrodomésticosMerchandisingSuper Mario OdysseyEUROPAPRESS

