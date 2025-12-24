Lorenzo Musetti: "Quiero ser más consistente para acortar distancias con Alcaraz y Sinner"

El tenista italiano Lorenzo Musetti tiene claro que su deseo para 2026 es "ser más consistente para acortar distancias" con su compatriota Jannik Sinner y con el español Carlos Alcaraz, a los que no pudo batir en sus duelos de este buen año 2025 del que disfrutó.

"Definitivamente, quiero ser más consistente para acortar distancias con los dos primeros del mundo. Durante la temporada, tuve la oportunidad de enfrentarme tanto a Sinner como a Alcaraz, y siempre salí derrotado, pero lo importante era adquirir experiencia y entendí dónde podía mejorar", señala Musetti en una entrevista publicada este martes por 'La Gazzetta dello Sport'.

El de Carrara fue uno de los mejores sobre tierra batida y por ello sabe que "ahora será importante crecer aún más en una superficie como la pista dura" porque es donde pasan "tres cuartas partes de la temporada". "Lo que marcó la diferencia este año fue jugar mejor en pista dura y mejorar especialmente mi saque y mis primeros golpes. Estamos intentando mejorar estos golpes y creo que vamos en la dirección correcta. Estoy muy contento y con muchas ganas de empezar de nuevo", subrayó.

Para esta nueva temporada, Musetti incorporará a su equipo técnico al español José Perlas. "El deseo de añadir a alguien al equipo surgió durante la semana en París, en Roland Garros. Venía de una gran racha, pero sentía la necesidad de algo diferente, algo que pudiera aportar algo nuevo a mí, a Simone (Tartarini, su entrenador) y a todo el equipo", detalló.

"Necesitaba alguien que aportara experiencia y José tiene mucha. Todo va muy bien, el trabajo continúa y creo que nos está dando muchas ideas para intentar reducir la diferencia con los mejores jugadores del mundo", afirmó al respecto el tenista de 23 años.

Sobre su óptimo 2025, el número ocho del mundo no esconde que terminó lleno de "orgullo y confianza". "Entre mis momentos más destacados, sin duda incluiría la final de Montecarlo, las dos semifinales en Roma y Madrid, mi debut entre los 10 mejores, mi primera semifinal en Roland Garros y los cuartos de final del US Open. Luego, aunque me costó un poco, es una pena haber llegado un poco cansado físicamente", confesó.