Agencias

La Comisión Europea condena el veto de EEUU a cinco ciudadanos europeos, entre ellos el excomisario Thierry Breton

Guardar

La Comisión Europea ha condenado este miércoles la decisión de Estados Unidos de vetar la entrada al país a cinco ciudadanos europeos, entre los que se encuentra el excomisario europeo de Mercado Interior Thierry Breton, y ha defendido la libertad de expresión.

"Es un derecho fundamental en Europa y un valor compartido con Estados Unidos en todo el mundo democrático. La UE es un mercado único abierto y basado en normas, y cuenta con el derecho soberano de regular la actividad económica de acuerdo con sus valores democráticos y compromisos internacionales", ha indicado el Ejecutivo europeo en un comunicado.

Asimismo, ha destacado que las normas europeas para la gestión de plataformas digitales "garantizan unas condiciones de competencia seguras, justas y equitativas para todas las empresas, aplicadas sin discriminación". Por ello, ha solicitado "aclaraciones pertinentes" a las autoridades estadounidenses.

"En caso necesario, responderemos con rapidez y decisión para defender nuestra autonomía regulatoria frente a medidas injustificadas", ha zanjado.

El Departamento de Estado estadounidense ha acusado a Breton --que también fue ministro de Economía de Francia-- de "censurar" a las plataformas digitales estadounidenses y "coaccionarlas para censurar, desmonetizar y suprimir los puntos de vista estadounidenses con los que no están de acuerdo".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Amaia Montero reaparecerá con La Oreja de Van Gogh en el especial de Nochevieja de TVE

El esperado reencuentro entre la artista donostiarra y el exitoso grupo marcará la fiesta televisiva del 31 de diciembre, en una actuación exclusiva desde San Sebastián que servirá para estrenar un nuevo tema y celebrar tres décadas de trayectoria

Infobae

Hallada en Turquía la caja negra del avión siniestrado en el que murió el jefe del Ejército de Libia

Hallada en Turquía la caja

Al menos un muerto y trece heridos en un ataque de las fuerzas rusas sobre una central térmica en Járkov

Al menos un muerto y

Israel demuele un edificio residencial de cuatro plantas en un barrio de Jerusalén Este

Un centenar de personas quedó sin hogar en Silwan tras la destrucción de un inmueble, lo que desató duros señalamientos desde la Autoridad Palestina y Hamás, quienes acusan a Tel Aviv de “crimen de guerra” y desplazamiento forzado

Israel demuele un edificio residencial

La UE prorroga seis meses las sanciones comerciales y económicas a Rusia por la invasión de Ucrania

La decisión ratifica el endurecimiento de restricciones para Moscú y refuerza barreras sobre energía, finanzas, tecnología y medios, al tiempo que amplía la lista de funcionarios rusos sancionados por represión y violaciones de derechos humanos en el país

La UE prorroga seis meses