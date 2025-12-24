Felipe VI pronuncia por primera vez de pie su Mensaje de Navidad con el Palacio Real de nuevo como escenario

El escenario del Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid, donde se firmó el tratado de adhesión de España a la Unión Europea el 12 de junio de 1985, ganó protagonismo durante el duodécimo Mensaje de Navidad de Felipe VI. El monarca eligió nuevamente este histórico lugar para dirigir su discurso, según publicó el medio de comunicación, en una decisión que relacionó con el próximo aniversario de los 40 años de la entrada de España en la Unión Europea, que se cumple el 1 de enero.

De acuerdo con la cobertura de la misma fuente, el mensaje de este 24 de diciembre destacó no solo por la elección del escenario, sino también por un cambio significativo en la puesta en escena: Felipe VI pronunció su discurso de pie por primera vez. Hasta ahora, tanto él como sus antecesores ofrecían este mensaje sentados, generalmente desde el Palacio de la Zarzuela, donde tradicionalmente se realizaban estas intervenciones. El jefe del Estado optó por esta disposición, siguiendo el ejemplo de otros monarcas europeos como Carlos III de Inglaterra, Guillermo de Países Bajos o Felipe de Bélgica, quienes ya acostumbran dirigir sus mensajes navideños de pie.

El medio detalló que la modificación en la realización del discurso surge tras la incorporación en septiembre de Rosa Lerchundi como directora de Comunicación de la Casa Real. Con décadas de experiencia en televisión, Lerchundi ha introducido cambios en el formato y el diseño visual, siguiendo una línea inspirada en el ceremonial contemporáneo de otras casas reales europeas. El año anterior, cuando se celebraron los diez años en el trono del actual monarca, ya se eligieron las dependencias del Palacio Real para la emisión del mensaje. Felipe VI utilizó este escenario por tercera vez desde su proclamación en 2014, tras haberlo hecho también en 2015, aunque en aquella ocasión desde el Salón del Trono.

El discurso, que se extendió durante nueve minutos y comprendió 1.126 palabras, concluyó como dicta la tradición, con una felicitación en las tres lenguas cooficiales del país. Los detalles simbólicos de la escena recibieron especial cuidado. Según reportó la fuente original, Felipe VI vistió un traje azul marino, camisa blanca y corbata de tono terracota con estampado geométrico. Las banderas de España y de la Unión Europea se ubicaron a la derecha de la imagen, mientras que a la izquierda figuraron elementos tradicionales de la Navidad: un misterio del siglo XVIII hecho en madera tallada y policromada proveniente del Convento de las Descalzas Reales, junto a un árbol de Navidad.

En la sala también se aprecian piezas históricas y artísticas de relevancia: un tapiz del siglo XVII titulado ‘Los Hechos de los Apóstoles’, realizado por Jan Raes y Jacob Geubels II, varios bustos y el conjunto escultórico ‘Carlos V y el Furor’, una obra de Ferdinand Barbedienne del siglo XIX, copia del original de Leone y Pompeo Leoni conservado en el Museo Nacional del Prado.

La transmisión comenzó con el himno nacional acompañado de imágenes nocturnas del exterior e interior del Palacio Real, guiando al espectador desde la fachada en la Plaza de Oriente y la escalera de Embajadores hasta el Salón de Columnas. El cierre del mensaje repitió el himno y ofreció una secuencia de fotografías familiares y de la agenda institucional de la Familia Real, finalizando con el lema del Rey: “Servicio, compromiso y deber”.

Según publicó el medio, las imágenes seleccionadas para el cierre ilustran diferentes encuentros de los Reyes y sus hijas con la ciudadanía durante el año. La primera muestra a los Reyes en un centro de día de Guadalupe, Cáceres, el 28 de mayo, saludando a personas mayores. En la segunda, Felipe VI aparece saludando a jóvenes que lo fotografían con sus teléfonos durante el acto de proclamación del Premio Princesa de Girona "Internacional 2025" en Móstoles, Madrid, el 9 de junio. Otra imagen refleja a la Reina Letizia visitando Brañosera, Palencia, el 3 de junio, donde niños le muestran dibujos con motivo del 1.200 aniversario del fuero como primer municipio de España.

Las dos últimas imágenes destacan la presencia de la Princesa Leonor saludando a vecinos de Tudela, Navarra, durante la visita realizada junto a los Reyes a finales de septiembre, subrayando su título de Princesa de Viana, y a la Infanta Sofía fotografiándose con un ciudadano en Valdesoto, Asturias, durante la entrega del Premio al “Pueblo Ejemplar de Asturias 2025” en el marco de los Premios Princesa de Asturias.

El mensaje, considerado el evento comunicativo más esperado del año para Felipe VI, ha estado marcado por la búsqueda de un mayor simbolismo institucional y cercanía con la población, combinando elementos artísticos y tradiciones propias de la jefatura del Estado en España, según consignó la fuente.