El Port de Barcelona acoge la 116 Copa Nadal con favoritismo para Guillem Pujol y Laura Rodríguez

Las aguas del Port de Barcelona serán escenario este jueves, día de Navidad, de una edición más, la 116, de la Copa Nadal, organizada históricamente por el Club Natació Barcelona, la travesía de natación más antigua de España y una de las más emblemáticas de Europa, con favoritismo paa Guillem Pujol y Laura Rodríguez.

Esta cita celebró su primera edición en 1907, con victoria de Edwald Poeschke con un tiempo de 3:17.2, y, desde entonces, cada 25 de diciembre, el Puerto de Barcelona se convierte en el escenario de una tradición única donde cientos de nadadores recorren unos 200 metros en aguas abiertas frente al Moll de la Fusta.

"Con más de un siglo de historia, la Copa Nadal es mucho más que una prueba deportiva: es un símbolo de tradición, superación y espíritu barcelonés, que mantiene vivo el vínculo del CNB con la ciudad y con la historia de la natación catalana. Hoy, el CNB sigue impulsando esta cita como una fiesta abierta a todo el mundo -de todas las edades y niveles- que combina deporte, solidaridad y el auténtico espíritu de la Navidad", recuerdan los organizadores.

En cuanto a los favoritos, Guillem Pujol será una vez más el rival a batir después de haberse impuesto en las últimas doce ediciones, el año pasado con nuevo récord de la prueba (1:50.00), mientras que en la categoría femenina, Laura Rodríguez aspira a su sexto triunfo que unir a los cuatro entre 2018 y 2021 y el del año pasado compartido con Mireia Belmonte e igualar así el récord de Carmen Soriano, dominadora entre 1931 y 1939.

EuropaPress

