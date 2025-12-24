Diez provincias estarán el día de Navidad en aviso por lluvia, nieve, frío y olas

El pronóstico para el día de Navidad prevé un descenso generalizado de las temperaturas mínimas a lo largo de amplias zonas del norte y el centro peninsular, alcanzando valores especialmente bajos en ciertas capitales: se calcula que Soria podría llegar a los -5°C, mientras que tanto Burgos como León registrarían temperaturas de -4°C. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), este panorama se enmarca en una situación de inestabilidad atmosférica marcada por bajas presiones en el este peninsular y la llegada de una borrasca al norte del territorio, junto con una masa de aire frío asociada.

Tal como informó la AEMET, hasta diez provincias del país estarán sometidas a diferentes tipos de avisos meteorológicos por lluvia, nieve, bajas temperaturas y fuerte oleaje a partir de este jueves, jornada navideña. El aviso más destacado corresponde a Girona, que permanece bajo alerta naranja ante la previsión de oleaje impulsado por vientos del este y nordeste de entre 50 y 70 kilómetros por hora y olas que alcanzarán entre 4 y 5 metros, con olas máximas posibles de hasta 8 a 10 metros de altura. Este episodio se considera especialmente relevante dentro del contexto meteorológico señalado para el noreste del país.

La AEMET detalló que, además de Girona, otras áreas costeras también presentan riesgos asociados a condiciones marítimas adversas. Mallorca, Menorca, Barcelona, Tarragona y A Coruña contarán, asimismo, con alertas por oleaje, dada la persistencia de vientos intensos que pondrán en riesgo la navegación y la seguridad en la franja litoral. La institución advirtió que en regiones del entorno del cabo de Palos, cabo de la Nao, Baleares y zonas del noreste catalán se experimentarán lluvias localmente fuertes, acompañadas en ocasiones por tormentas y precipitación en forma de granizo menudo.

En lo relativo a precipitaciones sólidas, la AEMET señaló que los avisos por nieve se concentrarán en zonas de montaña del norte, destacando las áreas de la cordillera y los Picos de Europa en Asturias, las regiones de Liébana, el centro y el valle de Villaverde en Cantabria, así como el área de Girona. Las acumulaciones de nieve serán significativas en cotas elevadas, mientras que en los Pirineos centrales y orientales se prevén nevadas por encima de los 800 a 1.200 metros y, en otras montañas del norte, la cota también puede situarse entre los 500 y 700 metros. En el sureste peninsular, la nieve podrá aparecer en cotas a partir de 1.100 o 1.300 metros.

Los avisos por lluvia, según consignó la AEMET, afectarán principalmente a los territorios de Ibiza, Formentera y Girona. En estas zonas se prevé que las precipitaciones adquieran intensidad suficiente para generar acumulados de relevancia local, sobre todo en virtud de la inestabilidad que impone el sistema de bajas presiones que atraviesa el país.

La predicción del organismo estatal incluye, para buena parte de la península y Baleares, cielos muy nubosos o cubiertos con lluvias que podrían registrarse de forma fuerte en determinadas zonas mencionadas, mientras que en el resto del territorio se presentarán intervalos nubosos y chubascos débiles en regiones del interior. En el norte de Galicia se intensificarán los chubascos, persistiendo durante buena parte de la jornada. La AEMET detalló que también se esperan bancos de niebla en áreas del suroeste y en entornos montañosos, mientras que al final del día, en la meseta norte, los cielos tenderán a despejarse.

En cuanto al archipiélago canario, la previsión meteorológica señala presencia de nubosidad en el norte de las islas de mayor relieve, donde podrían darse precipitaciones de intensidad ocasionalmente moderada, mientras que en el resto del archipiélago la nubosidad será variable y no se descarta algún chubasco de escasa entidad.

La evolución térmica de la jornada indica una tendencia descendente tanto de las temperaturas mínimas como máximas en península y Baleares, a excepción del suroeste donde podrían producirse leves ascensos. En las depresiones del noreste y Baleares, las mínimas subirán ligeramente al final del día. En Canarias las variaciones térmicas serán escasas, sin grandes cambios previstos en los termómetros.

La propia AEMET subrayó que se esperan heladas de carácter moderado en áreas de montaña, así como heladas débiles en la mitad norte peninsular y en el este de la meseta Sur. Estos fenómenos consolidan una atmósfera invernal en toda la franja septentrional del país.

Respecto al viento, los pronósticos apuntan a moderados del noreste en los litorales de Galicia y del Cantábrico, con posibles ráfagas fuertes en el noroeste gallego, que tenderían a debilitarse con el avance de la jornada. En el área del Estrecho y en Alborán predominarán vientos moderados de poniente. En el resto del territorio peninsular, se esperan vientos de componente norte flojos, aunque en la mitad norte pueden intensificarse de manera puntual. Las costas del norte mediterráneo y Baleares afrontarán vientos del norte y nordeste fuertes o muy fuertes. En Canarias el viento soplará del norte en general.

La AEMET resumió la situación meteorológica de la jornada de Navidad como un episodio de inestabilidad dominado por el paso de una borrasca y el aporte de aire frío desde latitudes superiores. Este contexto generará precipitaciones dispersas o generalizadas en función de la región, con fenómenos adversos de nieve, lluvia, viento y mar en distintas zonas del país. Estos eventos demandarán especial atención ante el riesgo que representan tanto en territorio continental como en los archipiélagos.