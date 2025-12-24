Ana Peleteiro, embarazada de su segundo hijo cinco meses después de perder al bebé que esperaba

La imagen compartida por Ana Peleteiro muestra a la medallista olímpica sosteniendo una ecografía y dejando ver el inicio de su embarazo, mientras su hija, Lúa, sujeta la fotografía del futuro bebé. Este gesto marca un momento de esperanza para la familia, según reportó El País, ya que ocurre solo cinco meses después de que la atleta y su marido, el también atleta Benjamin Compaoré, hicieran pública la pérdida de un embarazo a mediados de 2025.

Según publicó El País, la atleta gallega eligió sus redes sociales para comunicar la noticia de este nuevo embarazo. En su publicación, Peleteiro describe a su próximo hijo como “el regalo más grande, bonito y especial para despedir este 2025”, en alusión a la manera en que la llegada de un nuevo miembro de la familia se entrelaza con el duelo que todavía atraviesan por la pérdida anterior. Subraya en su mensaje cuánto significó para ella ese proceso, hablando abiertamente de la experiencia de perder a un hijo y refiriéndose al “angelito en el cielo” que, según sus palabras, les envía esta nueva oportunidad.

El año pasado, Peleteiro detalló abiertamente el dolor físico y emocional que vivió tras el aborto espontáneo, abordando públicamente el impacto que tuvo en su vida y en la de su pareja. El País recordó que la atleta enfrentó la situación con sinceridad desde el primer momento, mencionando que ese hijo perdido formaría parte de su familia como “un angelito más en el cielo”. Ahora, la llegada de la noticia del nuevo embarazo llega como lo que ella califica como un “milagro de la Navidad”, dando un giro emocional al cierre del año.

La noticia también implica una reorganización de prioridades para la campeona de Europa de triple salto. Según consignó El País, en los últimos meses Peleteiro ha compaginado la alta competición con la maternidad y nuevos proyectos personales. Junto a Compaoré, ha abierto una cafetería en Ribeira y ambos construyen su nuevo hogar en la misma localidad, completando una etapa marcada por cambios tanto en lo deportivo como en lo familiar.

El regreso de Peleteiro al máximo nivel internacional tras el nacimiento de su primera hija demostró su capacidad de conjugar la maternidad con la élite deportiva. Ahora, según describió en la publicación citada por El País, la atleta afronta el nuevo embarazo con la experiencia acumulada en los dos extremos de la maternidad: la celebración y la pérdida. En sus palabras, define este cierre de año con términos como “abundancia, amor y felicidad”, enfatizando el impacto emocional de este nuevo comienzo.

El País puntualizó que, aunque Peleteiro no ha revelado el tiempo exacto de gestación ni la fecha prevista para el nacimiento, sí expresa que este embarazo resulta profundamente simbólico e inesperado para la familia. En su relato público, la deportista mezcla gratitud y esperanza, dedicando un agradecimiento especial al hijo que perdieron durante el verano, a quien atribuye la llegada de esta nueva vida.

El anuncio ha recibido muestras de apoyo y cariño en redes sociales, reflejando el acompañamiento de sus seguidores en el proceso de duelo y recuperación emocional de los últimos meses. Para Peleteiro y Compaoré, este embarazo representa no solo un cambio en el ámbito personal sino también un símbolo de superación y reinicio tras las dificultades atravesadas en 2025.