Agencias

Rafael Louzán: "Podemos ilusionarnos con la segunda estrella"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, aseguró este martes que "todos" en España pueden ilusionarse con "la segunda estrella" de la selección absoluta masculina en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México del próximo verano, después de un 2025 en el que se ha logrado la "paz institucional" para que el fútbol esté "unido".

"Este año hemos tenido grandes emociones deportivas que nos han dado también importantes triunfos. España, con nuestra selección, ha logrado un éxito más alzando el trofeo de la Nations League y el bronce en el primer mundial del fútbol sala femenino", comenzó el dirigente su felicitación navideña sobre los éxitos logrados por los combinados nacionales femeninos.

Todo en un 2025 en el que se ha conseguido la "paz institucional que era necesaria para este deporte" en España. "Hoy, el fútbol está unido, lo que está permitiendo poder avanzar sin límite en un deporte que une a España", destacó.

"Encaramos el 2026 con un reto deportivo máximo, el Mundial que se celebrará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. La segunda estrella de la selección es un sueño con el que todos podemos ilusionarnos en este próximo año, que estoy seguro vendrá cargado de buenas noticias. Solamente queda desear una Feliz Navidad a todas y todos los que hacéis posible esta pasión", concluyó.

EuropaPress

