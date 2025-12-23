Nieve y oleaje activan hoy los avisos en cuatro provincias y Melilla, con mínimas de -2ºC en León y Palencia

La nieve y el oleaje activan este martes los avisos en vuatro provincias y en la ciudad autónoma de Melilla, con temperaturas mínimas que alcanzarán los -2ºC en León y Palencia, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, las provincias con avisos por nieve serán Jaén, León y Zamora, con acumulación máxima de 5 centímetros en 24 horas.

En cuanto a los avisos por oleaje, se darán en Girona y en la ciudad autónoma de Melilla, con olas de tres metros en ambas.

La AEMET ha previsto para este martes cielos nubosos o muy nubosos, así como precipitaciones y chubascos en gran parte de la Península, aunque no se espera que sean fuertes, pero pueden ser persistentes en la vertiente cantábrica. También se esperan precipitaciones en el suroeste, que se extenderán hacia el sur de Andalucía, Estrecho, Ceuta y Melilla. Además, en el tercio este de la Península se esperan cielos menos nubosos y precipitaciones únicamente en los sistemas montañosos.

El organismo estatal ha señalado que, con incertidumbre, se esperan intervalos nubosos en Baleares, acompañados de algunas precipitaciones aisladas, que serán más probables al sur de las islas. Mientras, en los litorales de Alborán y Estrecho se esperan precipitaciones que pueden ser intensas, persistentes y que pueden estar acompañadas puntualmente de tormenta en Ceuta y Melilla. Asimismo, se espera que las precipitaciones sean en forma de nieve en los sistemas montañosos, con cotas más bajas en la mitad nordeste, que ascenderá a lo largo del día.

En Canarias se prevén intervalos nubosos sin que se descarten lluvias débiles y dispersas en el norte de las islas de mayor relieve. También se esperan brumas y nieblas en algunos valles del interior.

En cuanto a las temperaturas mínimas, se esperan aumentos, sobre todo en el cuadrante suroeste peninsular, excepto algunos descensos débiles en valles de Castilla y León, Bajo Ebro, litoral catalán y Baleares. Las temperaturas máximas también aumentarán, excepto en el nordeste. Mientras, en Canarias se esperan pocos cambios.

Asimismo, predominarán los vientos moderados del oeste y noroeste en la Península y Baleares, rolando a norte y noroeste a partir del mediodía y que puede ser del oeste fuerte y con rachas muy fuertes en litorales del sur y sureste peninsular y a última hora en el Ampurdán.

Además, se prevén vientos flojos en interiores del oeste y al sur de los Pirineos, excepto en el valle del Ebro. En Canarias soplará alisio moderado.