LaLiga y los clubes refuerzan su compromiso social esta Navidad colaborando con comedores de toda España

LaLiga y los clubes desarrollan por séptimo año consecutivo esta Navidad una acción solidaria en colaboración con comedores sociales de toda España para apoyar a personas en situación de vulnerabilidad, según un comunicado emitido este martes por la patronal.

Por séptimo año consecutivo, esta colaboración se lleva a cabo junto a ayuntamientos y entidades locales, alcanzando a más de 115 comedores sociales en 42 ciudades. A lo largo de estas fechas, LaLiga realizará la entrega de más de 23.000 comidas, con menús previstos en días señalados como Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes.

Además, se realizará una donación de cerca de 28.000 bufandas y gorros para las personas usuarias de los comedores sociales participantes. "Gracias a esta iniciativa, más de 20.000 personas se beneficiarán de las aportaciones realizadas por LALIGA y los clubes durante estas fechas", destacó LaLiga.

Esta acción se impulsa a través de Fundación LaLiga y forma parte del conjunto de iniciativas sociales que la patronal y los clubes desarrollan a lo largo del año. "Seguimos trabajando para acompañar a quienes más lo necesitan, especialmente en momentos tan significativos como la Navidad", señaló Javier Tebas, presidente de LaLiga.

Por su parte, Olga de la Fuente, directora de la Fundación LaLiga, destacó que "esta iniciativa refleja el compromiso continuo de LaLiga y de los clubes con las personas en situación de mayor vulnerabilidad, reforzando el papel del fútbol como agente social".

El compromiso de la Fundación LaLiga se articula a través de iniciativas y proyectos como LaLiga Genuine Moeve; 'Futura Afición' y 'DXT para la vida'; o LaLiga Za'atari & Azraq Social Project (Jordania) o La Ligue d'Égalité (Camerún, Sudáfrica y Marruecos).