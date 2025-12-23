Agencias

La Navidad adelanta estrenos en los cines a los que llegan 'Father Mother Sister Brother', 'Anaconda' y 'Homo Argentum'

Los estrenos se adelantan esta semana al miércoles, Nochebuena, y jueves, Navidad. El día 24 llega a las salas la británica 'Father Mother Sister Brother' y la película española 'Ariel'. La cinta 'Homo Argentum', convertida en éxito de taquilla en Argentina; 'Anaconda' y 'Bob Esponja' estarán también en la cartelera a partir del jueves.

Jim Jarmusch dirige 'Father Mother Sister Brother', la comedia británica sobre las relaciones distantes entre padres e hijos. Todas tienen lugar en la actualidad, pero cada una en un país diferente. La película es estudio de personajes tranquilo, observacional y sin prejuicios. Una comedia, pero entretejida con hilos de melancolía. Tom Waits, Cate Blanchett, Adam Driver, Vicky Krieps, Charlotte Rampling y Mayim Bialik protagonizan la película.

El gallego Lois Patino escribe y dirige 'Ariel', la cinta en la que una actriz viaja a las Azores para actuar en 'La Tempestad' de William Shakespeare, pero al llegar no encuentra ni compañía ni teatro. Tras conocer a Ariel, descubre que la obra ya comenzó: la isla entera es un teatro y sus habitantes son personajes.

Y en Navidad llega 'Anaconda', protagonizada por Paul Rudd y Jack Black e inspirada en el clásico cinematográfico del mismo título. Dos amigos que siempre soñaron con rehacer su película favorita deciden hacerlo al tener una crisis de la mediana edad. Así se adentran en el Amazonas para comenzar a filmar. Pero la cosa se pone seria cuando aparece una anaconda gigante, convirtiendo el caótico y cómico set de rodaje en una situación mortal.

Guillermo Francella protagoniza 'Homo Argentum', la cinta dirigida por Gastón Duprat y Mariano Cohn que se ha convertido en fenómeno de taquilla en Argentina. Varios relatos satíricos en los que Guillermo Francella encarna una galería de personajes tan distintos como reconocibles. A través de situaciones cotidianas, explora las contradicciones del ser argentino: el oportunismo, la doble moral, la idolatría futbolera o la amistad interesada. Un espejo incómodo y divertido en el que cualquiera puede reconocerse.

Bob Esponja y sus amigos de Fondo de Bikini saltan a la gran pantalla con la película en la que el protagonista, desesperado por demostrar que es un tío grande, decide demostrar su valentía ante el señor Cangrejo siguiendo al Holandés Errante, el misterioso legendario pirata fantasma. Así comienza una aventura marítima que lo lleva a las profundidades más remotas del océano, donde ninguna esponja ha llegado jamás. 'Bob esponja: una aventura pirata' llega a las salas el día de Navidad.

