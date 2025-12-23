Greta Thunberg, detenida en Londres durante una protesta en apoyo a miembros de Palestine Action encarcelados

El episodio incluyó la difusión de un video donde Greta Thunberg manifestaba respaldo a miembros encarcelados del grupo Palestine Action y rechazaba la Ley de Terrorismo de 2000, mencionando además su oposición al “genocidio que está teniendo lugar en Gaza”, de acuerdo con la cobertura de Sky News. De acuerdo con la información de este medio, la protesta tuvo lugar frente a las oficinas de Aspen Insurance en Londres, motivada por los vínculos de la aseguradora con la firma israelí Elbit Systems. Las fuerzas policiales del Reino Unido reportaron la detención de la joven activista sueca durante la manifestación que se realizó este martes.

Según lo informado por Sky News y por fuentes policiales citadas, Greta Thunberg, de 22 años, fue arrestada tras exhibir una pancarta pública en la que expresaba su apoyo a los cuatro miembros de Palestine Action que permanecen en prisión y se encuentran en huelga de hambre, al tiempo que rechazaba la legislación antiterrorista vigente en el Reino Unido desde el año 2000. Las autoridades precisaron que la manifestación se dirigió específicamente contra Aspen Insurance, en razón de su relación con Elbit Systems, empresa israelí dedicada a la industria militar.

La participación de Thunberg, reconocida internacionalmente por su protagonismo en el movimiento climático, se focalizó en la denuncia de la situación de los activistas detenidos y en la crítica a lo que describió como actos de violencia en Gaza. El medio Sky News detalló que la protesta fue convocada por el grupo Palestine Action, que ha organizado diversas acciones para visibilizar lo que consideran complicidad empresarial con empresas del sector militar de Israel.

El video difundido por la propia organización mostró a Thunberg portando una pancarta y, en sus palabras, denunciando los hechos en Gaza y mostrando solidaridad con los presos de Palestine Action. El grupo señaló que la responsable del arresto policial fue la exhibición pública de mensajes contrarios a las políticas antiterrorismo, las cuales se aplicaron en el marco de la intervención de la policía metropolitana británica.

Sky News agregó que los cuatro miembros de Palestine Action a quienes respaldaba la protesta estaban encarcelados y habían iniciado una huelga de hambre, situación que sumó atención al acto y motivó la presencia de diversos manifestantes. Según las declaraciones recogidas por el medio, la acción tenía como objetivo denunciar la relación empresarial entre Aspen Insurance y Elbit Systems, reclamo central del movimiento desde hace meses.

Las redes sociales y canales de comunicación de la organización divulgaron imágenes y testimonios del desarrollo de la protesta, ilustrando tanto la intervención policial como las consignas exhibidas por los participantes. La presencia de Thunberg fue registrada por medios locales e internacionales, que remarcaron su involucramiento en causas vinculadas a los derechos humanos junto con su conocida labor en defensa del medioambiente.

El comunicado policial indicó que la detención se llevó a cabo luego de un operativo para dispersar a los manifestantes que se habían concentrado en las inmediaciones de la aseguradora, medida justificada por la aplicación de regulaciones sobre el orden público y normativa antiterrorista. El caso sumó reacciones de apoyo a Thunberg y a los activistas presos, con llamados a revisar las leyes utilizadas ante este tipo de protestas.

La denuncia contra las empresas que mantienen relaciones comerciales con el complejo militar israelí fue uno de los ejes de la protesta, según expuso Sky News, que detalló que Elbit Systems figura entre las entidades señaladas por grupos de solidaridad con la causa palestina. La manifestación en Londres se inscribe en el marco de intensas campañas internacionales por parte de organizaciones sociales que exigen la liberación de presos implicados en acciones de protesta y la reconsideración de acuerdos comerciales con compañías israelíes.

Fuentes presentes en el lugar de los hechos confirmaron a Sky News que la intervención policial estuvo precedida por varios actos de protesta similares en la capital británica, aunque la participación de Thunberg generó una visibilidad excepcional. Tanto organizaciones de derechos humanos como colectivos ambientalistas han expresado su posición frente a la utilización de leyes de terrorismo para responder a la desobediencia civil y manifestaciones públicas.

Por su parte, los portavoces de Palestine Action reiteraron en sus canales oficiales que el objetivo principal de la manifestación fue exigir la excarcelación de los activistas, así como protestar contra el rol de empresas globales en el actual conflicto en Gaza. La implicación de Thunberg en la protesta volvió a poner en la agenda internacional el debate sobre el uso de herramientas legales para gestionar la disidencia en contextos altamente politizados.

Mientras tanto, la cobertura de Sky News y los informes de las fuerzas de seguridad locales siguieron documentando el desarrollo de nuevas acciones de apoyo tanto a los detenidos como a los objetivos de las manifestaciones, señalando que persiste la movilización en redes y espacios públicos de Londres. Los hechos registrados este martes contribuyeron a fortalecer las discusiones sobre la respuesta de las autoridades británicas frente a protestas relacionadas con conflictos internacionales y reclamos de derechos humanos.