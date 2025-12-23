Agencias

Extraditado de Suiza a Alemania un ucraniano sospechoso de planear sabotajes para Rusia

Un hombre ucraniano detenido en mayo en Suiza por la supuesta planificación de varios actos de sabotaje contra el transporte ferroviario en nombre de Rusia ha sido extraditado este martes a Alemania, ha informado la Fiscalía alemana.

El sospechoso, Yevhen B., fue arrestado en el cantón suizo de Turgovia. A su llegada a territorio alemán, un juez del Tribunal Federal de Justicia ha emitido una orden de arresto por presunto espionaje con fines de sabotaje, según reza un comunicado.

En mayo, el Ministerio Público informó de la detención de tres hombres de nacionalidad ucraniana: dos de ellos en ciudades alemanas (Colonia y Constanza) y el tercero, Yevhen B., en territorio suizo, por planificar ataques con artefactos incendiarios y explosivos contra el transporte ferroviario de mercancías.

Los planes consistían en la organización de envíos a Ucrania que debían explotar durante el traslado y, de hecho, ya habían efectuado pruebas que incluían paquetes con dispositivos de seguimiento GPS. Según los investigadores alemanes, habían trasladado su voluntad de perpetrar los ataques a personas que trabajaban para Rusia y habían fijado como horizonte temporal límite marzo de 2025.

