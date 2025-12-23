El Gobierno condecora a los alcaldes de Granada, Asturias y Canarias con las Grandes Cruces al Mérito Militar

La Real Gran Cruz al Mérito Aeronáutico ha sido entrega a Carolina Darias, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, como parte de un reconocimiento generalizado del gobierno hacia dirigentes municipales por su papel en la celebración del Día de las Fuerzas Armadas. Así lo consignó el Ministerio de Defensa, que propuso la concesión de condecoraciones a alcaldes cuyas ciudades han sido sedes recientes del desfile y de las actividades asociadas al evento institucional. El Consejo de Ministros avaló la decisión este martes, extendiendo estas grandes distinciones al Mérito Militar, Naval y Aeronáutico a representantes políticos de Granada, Asturias y varias localidades de Canarias, en gratitud por el apoyo demostrado en la difusión de la Cultura de Defensa.

Según explicó el ministerio encabezado por Margarita Robles mediante un comunicado reproducido por el medio, la concesión de la Gran Cruz al Mérito Militar recayó sobre Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo; Luisa María García, regidora de Motril; y Francisco Cuenca, concejal y diputado provincial de Granada. Las distinciones correspondientes al Mérito Naval distinguieron esta vez a María del Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón, así como a José Manuel Bermúdez, alcalde de Tenerife. El ministerio remarcó que este gesto muestra el “agradecimiento por el esfuerzo y la dedicación” de los ayuntamientos y sus habitantes en la organización y desarrollo del Día de las Fuerzas Armadas (DIFAS).

El reconocimiento, según consignó Defensa, responde a la colaboración de los municipios anfitriones que han facilitado la realización de desfiles y otros actos paralelos dirigidos a la ciudadanía, eventos que buscan acercar el papel de los militares y fortalecer el lazo con la sociedad civil. El propio Ministerio subrayó que “las Fuerzas Armadas y la sociedad civil crean, en estas celebraciones, una comunión perfecta, en la que queda patente ese cariño y esa altísima valoración de nuestros militares, allí donde van”, poniendo de relieve la conexión que se establece entre instituciones locales y el personal militar en actos públicos.

Defensa comunicó que estas jornadas conmemorativas del DIFAS constituyen una oportunidad para rendir tributo a los miembros del Ejército, aludiendo a “todos los hombres y mujeres que, con valentía y determinación, han dedicado y dedican su vida al servicio de nuestra nación”. En la nota, el Ministerio destacó que la participación de los ayuntamientos resulta determinante para que la sociedad pueda sumarse a los homenajes y compartir en el espacio público el reconocimiento a la labor de quienes “día tras día, nos protegen, nos cuidan y velan por nuestra seguridad”.

A lo largo del comunicado relevado por el Ministerio de Defensa, se hizo hincapié en la importancia del respaldo de las corporaciones locales y de sus representantes en la promoción de la Cultura de Defensa, señalando el rol fundamental que desempeñan en la integración de la ciudadanía en eventos oficiales y actos de reconocimiento al Ejército. El Consejo de Ministros respalda esta política de reconocimiento civil, entregando mayor visibilidad a la colaboración institucional y extendiendo el mensaje de homenaje y respeto a los militares españoles, detalla el departamento dirigido por Robles.

La relación de las fuerzas armadas con la ciudadanía se evidencia en la amplia participación y el interés demostrado por los vecinos de las localidades anfitrionas durante las celebraciones del DIFAS, un evento que Defensa describe como “un día para reflexionar sobre la inquebrantable lealtad” de los integrantes del Ejército, y que pone en valor la colaboración interinstitucional a nivel local y nacional, según ha defendido el Ministerio en múltiples ocasiones.