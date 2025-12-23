Consejo-Los médicos de Primaria y los pediatras podrán compatibilizar un año más el trabajo con la pensión de jubilación

El Real Decreto-ley aprobado este martes estipula una revalorización general de las pensiones para 2026 del 2,7%, con aumentos de entre el 7% y el 11,4% para las pensiones mínimas y una subida del 11,4% para las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital. Esta normativa, que prorroga diversas medidas ante situaciones de vulnerabilidad social y también introduce disposiciones urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social, amplía durante un año la opción para que los médicos de familia y pediatras puedan compatibilizar su trabajo con la pensión de jubilación, medida que había generado un notable interés entre los profesionales de la salud.

Según detalló el medio El País, la ampliación de esta compatibilidad fue anunciada por Elma Saiz Delgado, portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Saiz explicó que la decisión responde a los buenos resultados registrados desde la implementación de la medida, pues más de 1.200 médicos y especialistas se han acogido a ella entre 2023 y 2025. La ministra señaló: “Lo hacemos porque creemos que es beneficioso y que además ha dado unos resultados muy favorables”. De acuerdo con el reporte de El País, el Ejecutivo ve en esta prórroga una vía eficaz para retener la experiencia de profesionales sanitarios en el sistema público.

La medida de compatibilidad, que permite que médicos de Atención Primaria y pediatras continúen en activo pese a haber alcanzado la edad de jubilación y, simultáneamente, cobren la pensión correspondiente, se encuadra dentro de un paquete más amplio de ajustes sociales impulsados por el Consejo de Ministros este martes. El país detalla que el objetivo principal es atender tanto a las necesidades de la sanidad pública, afectada por la falta de personal en determinados niveles asistenciales, como a la protección de colectivos vulnerables mediante la actualización de pensiones y otros beneficios.

El Consejo de Ministros, según publicó El País, también aprobó medidas que afectan a la Seguridad Social, como la actualización de las bases de cotización para trabajadores y la ratificación de la actual tabla de cotización para trabajadores autónomos, que no experimenta modificaciones. Además, el citado decreto introduce una cotización adicional para agentes medioambientales y bomberos forestales. Gracias a ese ajuste, estos colectivos pueden anticipar su jubilación, un reconocimiento a la naturaleza demandante y de riesgo de sus funciones, detalla El País.

La revalorización general de las pensiones del 2,7% prevista para el año 2026 busca mantener el poder adquisitivo de los jubilados, una de las prioridades expresadas por el Ejecutivo y recogida en la normativa. Las pensiones mínimas experimentarán incrementos diferenciados entre el 7% y el 11,4%, mientras que aquellas no contributivas, junto con el ingreso mínimo vital, subirán un 11,4%. Este conjunto de incrementos afecta a cientos de miles de beneficiarios en el país, según el análisis de El País y las cifras manejadas por la cartera de Seguridad Social.

En relación con las medidas referidas a la cotización, el medio El País indica que la normativa actualiza las bases utilizadas para calcular las aportaciones a la Seguridad Social de los trabajadores. Pese a los cambios en este subapartado, la tabla de cotización para autónomos permanece sin alteraciones. Por su parte, la introducción de una cotización adicional para los agentes medioambientales y los bomberos forestales permite que puedan acceder a la jubilación de manera anticipada, una demanda histórica de estos profesionales teniendo en cuenta la exposición a situaciones de riesgo extraordinario.

Elma Saiz Delgado, durante la presentación del paquete de medidas, subrayó que la extensión del periodo de compatibilidad entre trabajo y pensión en el caso de médicos de familia y pediatras resulta una herramienta eficaz para mantener personal experimentado en los centros de salud y hospitales, en un contexto de déficit de especialistas en atención primaria. Este ajuste, según comentó la ministra y recogió El País, forma parte de una respuesta más amplia a retos estructurales dentro del sistema de salud y la protección social.

Además de las mejoras en materia de pensiones y la prórroga para los médicos y pediatras jubilados que deseen continuar en activo, las medidas incluyen otras disposiciones urgentes tributarias y relativas a la Seguridad Social. El Real Decreto-ley, en su conjunto, responde a situaciones de vulnerabilidad social, que han motivado al Ejecutivo a tomar medidas extraordinarias para garantizar la protección de distintos colectivos, como precisó El País. La actualización de bases de cotización y la adaptación de los cauces legales para la jubilación anticipada de determinados profesionales suponen, en conjunto, una adecuación del marco normativo a las realidades y demandas del mercado laboral y la sociedad actual.

Las cifras presentadas por la ministra en relación a la prórroga para médicos y pediatras, que han superado los 1.200 profesionales entre 2023 y 2025, reflejan el interés y la acogida de la iniciativa en el sector sanitario. El Gobierno, siguiendo lo detallado por El País, evalúa muy positivamente los efectos de la misma en la estabilización y mejora del servicio público de salud, especialmente en las áreas más tensionadas por la escasez de personal cualificado.

La política de revalorización de pensiones y de protección del poder adquisitivo, ajustada ahora a una subida del 2,7% para 2026, se suma a los incrementos especiales dirigidos a pensiones mínimas y no contributivas. Esta estrategia busca reforzar el sistema de bienestar y situar la cobertura social como eje central de las políticas públicas según lo reflejado por El País. Titulares de pensiones mínimas, no contributivas y perceptores del ingreso mínimo vital forman parte del grupo prioritario beneficiado por los aumentos recogidos en el texto normativo sancionado este martes.

Finalmente, los apartados relativos a la cotización de trabajadores, autónomos y colectivos especiales, así como la opción de jubilación anticipada para agentes medioambientales y bomberos forestales, han quedado claros en el Real Decreto-ley. El gobierno planea mantener la tabla de cotizaciones de autónomos inalterada, mientras eleva las bases para otros empleados, en un contexto de revisión constante de los parámetros de la Seguridad Social para adecuarse a las necesidades sociales, según informó El País.