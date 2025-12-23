Agencias

Cabello advierte a Trinidad y Tobago de que responderá si "presta su territorio" para un ataque a Venezuela

Guardar

El ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, ha advertido este lunes a las autoridades de Trinidad y Tobago de que responderá si el país "presta su territorio" para que se lleve a cabo un ataque contra Venezuela, en medio de la escalada de hostilidades con Estados Unidos, que tiene personal militar en la isla.

"Venezuela no pelea con nadie. Pero no nos dejan alternativa a nosotros. Si Trinidad presta su territorio para atacar a Venezuela, nosotros tenemos que responder", ha declarado en un evento retransmitido en la cadena de televisión estatal VTV.

El también dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha asegurado que "no nos queda otra" que actuar de ese modo, incidiendo en que la decisión de Caracas al respecto será "siempre para evitar que nos ataquen".

Cabello ha denunciado que las autoridades estadounidenses "están usando a Trinidad contra Venezuela, utilizando territorio de Trinidad contra Venezuela" pese a que "ese pueblo no está de acuerdo con eso". "No, no está de acuerdo", ha reiterado, antes de aseverar que ambos países han "vivido siempre en paz".

El ministro ha hecho estas declaraciones días después de que la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, haya asegurado que la "mejor defensa" para su país es cooperar militarmente con Washington.

Cabello ha defendido además "la indignación que tiene nuestro pueblo ante semejantes acusaciones (de) que Venezuela se ha robado no sé qué cosa, a no sé quién", después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara la semana pasada con elevar sus hostilidades hacia Caracas si el Gobierno de Nicolás Maduor no entrega "de inmediato" un petróleo que considera "propio".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Muere un trabajador de 52 años tras sufrir un accidente laboral en Albal

Muere un trabajador de 52

Detenido el presunto autor de cinco incendios en el barrio de Sant Antoni de Barcelona

La localización del sospechoso, posible responsable de varias quemas intencionadas en Sant Antoni, fue posible gracias al registro de cámaras, la colaboración vecinal y evidencia encontrada por la Guardia Urbana en una operación coordinada con el Ayuntamiento

Detenido el presunto autor de

Telefónica firma mañana con los sindicatos el acuerdo sobre el ERE y la prórroga de los convenios

La compañía avanzará un recorte sin precedentes, que afecta a casi 5.040 empleados y deja la puerta abierta a solicitar la salida voluntaria con incentivos reforzados, tras alcanzar pactos clave con los principales representantes de los trabajadores

Telefónica firma mañana con los

Fernando Martínez de Irujo celebra su recuperación del cáncer con una gran fiesta en Madrid

El anfitrión organizó una exclusiva reunión en el Nuevo Club Madrid junto a familiares cercanos y amigos íntimos, agradeciendo el respaldo recibido durante su larga batalla y destacando la importancia de la unidad para enfrentar nuevos desafíos en el futuro

Fernando Martínez de Irujo celebra

La Casa Blanca defiende la incursión en el 'Centuries' por transportar "petróleo bajo sanciones"

Expertos en derecho internacional expresaron preocupación por la ausencia de avisos formales antes del operativo, mientras la desaparición de la tripulación y la falta de consenso multilateral intensifican un serio conflicto diplomático entre Panamá, Estados Unidos y Venezuela

La Casa Blanca defiende la