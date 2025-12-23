Alemania recalca que "solo se puede lograr seguridad en Europa si se mantiene la seguridad frente a Rusia"

El ministro de Exteriores de Alemania, Johan Wadephul, instó recientemente a no ceder ni reducir los esfuerzos defensivos en Europa, argumentando que solo una postura firme y una cooperación estrecha entre aliados garantizarán la protección del continente ante posibles amenazas emergentes, particularmente de Rusia. Según reportó la agencia alemana de noticias DPA, Wadephul advirtió sobre el riesgo de confiarse si se llegara a firmar un acuerdo de paz en Ucrania y subrayó que la verdadera garantía de seguridad europea depende de mantenerse fuertes frente a Rusia.

El alto funcionario alemán puntualizó que dicha seguridad solo sería alcanzable mediante un sostenido desarrollo de la fuerza colectiva europea, la fortaleza de la alianza y la constante preparación de las Fuerzas Armadas de Alemania, tal como publicó DPA. Estos comentarios surgen en medio del debate internacional por encontrar una salida a la invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022, y durante discusiones sobre el posible impacto que un cese al fuego podría tener en la política y la seguridad de la región.

Wadephul rehusó hacer conjeturas específicas sobre la posibilidad de que el presidente ruso, Vladimir Putin, aproveche un cese de hostilidades en Ucrania para reorganizarse o eventualmente atacar territorio de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). No obstante, aconsejó anticiparse a tal escenario y reforzar la preparación militar. "Solo puedo aconsejar que nos preparemos para la posibilidad de que esto ocurra", declaró el ministro, de acuerdo con la agencia DPA. Recalcó la importancia de fortalecer tanto las estructuras de seguridad dentro de la OTAN como la modernización del personal y el equipamiento de las fuerzas armadas alemanas, con el objetivo de restaurar plenamente su capacidad defensiva nacional y colectiva.

El ministro alemán enfatizó su negativa a reducir los esfuerzos en materia de seguridad, sugiriendo, por el contrario, intensificarlos. "No hay razón para que reduzcamos nuestros esfuerzos. Todo lo contrario", afirmó Wadephul, según consignó el medio alemán. Insistió en que ninguna concesión debería ser considerada en los proyectos y planes en curso, ya que solo la acumulación de fuerza dotará realmente de mayor seguridad tanto a la OTAN como a Alemania. En esta línea, el jefe de la diplomacia alemana advirtió que un avance militar ruso en Ucrania representaría una amenaza significativa para la OTAN, lo que refuerza, en su opinión, la necesidad de mantener el respaldo a Kiev como un asunto fundamental para la seguridad germana.

Wadephul también se refirió a la importancia de que Ucrania reciba garantías de seguridad claras, especialmente de Estados Unidos, en el hipotético caso de un acuerdo de paz o de concesiones por parte del gobierno ucraniano. "Esto implica, naturalmente, un compromiso y una voluntad genuina por parte de quienes prometen apoyar a Ucrania en caso de que Rusia vuelva a invadirla", argumentó el ministro, de acuerdo con lo publicado por la agencia DPA. Asimismo, sostuvo que solo ante compromisos de seguridad sólidos por parte de Occidente Ucrania podría considerar hacer concesiones, incluidas aquellas relativas al territorio.

El canciller apuntó que los países europeos también tendrían que asumir responsabilidades en el apoyo a posibles acuerdos, y que las conversaciones sobre cómo estructurar esas contribuciones deberán profundizarse una vez alcanzado un alto al fuego y cuando Rusia demuestre una disposición sincera a negociar la paz. Wadephul explicó que se abordarán los detalles de estas aportaciones tras comprobar un compromiso real por parte del gobierno ruso en la búsqueda de una solución pacífica.

En cuanto a las posiciones dentro de la Unión Europea, el ministro mostró escepticismo respecto a la sugerencia de nombrar un enviado especial europeo para Rusia, tal como propuso el presidente de la comisión de Asuntos Exteriores del Bundestag. No obstante, según reportó DPA, Wadephul dejó la puerta abierta a incluir a todas las estructuras europeas pertinentes en los procesos de negociación relacionados con el conflicto ucraniano y la relación futura con Moscú.

En sus declaraciones, Wadephul resumió el estado de la discusión remarcando que el principal interés de Alemania y Europa es la estabilidad y la seguridad de Ucrania, ya que un entorno pacífico y fuerte en ese país beneficiaría a toda la región. De acuerdo con la agencia DPA, enfatizó que mientras más sólida sea la situación de paz en Ucrania y más rápidamente logre Kiev proteger sus propios intereses, mejor será el panorama para todo el continente europeo.