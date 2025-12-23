Al menos tres muertos y más de una decena de heridos en un nuevo "ataque masivo" de Rusia contra Ucrania

Al menos tres personas han muerto y más de una decena han resultado heridas este martes en varios ataques perpetrados en las provincias de Kiev y Yitomir, en el norte de Ucrania, a medida que avanza la invasión rusa, que comenzó hace casi cuatro años.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha denunciado un "ataque masivo" por parte del Ejército de Rusia, "dirigido contra el sector energético, la infraestructura civil y, esencialmente, contra toda la infraestructura de la vida cotidiana".

Así, ha indicado que los servicios de emergencias se encuentran trabajando para hacer frente a las consecuencias del ataque y ha apuntado al lanzamiento de más de 30 misiles y 650 drones rusos, muchos de ellos 'Shahed'. Como resultado de estos últimos ataques, ha sostenido, tres personas han fallecido.

"Trágicamente, se perdieron vidas. En la región de Kiev, una mujer murió a causa de un dron ruso. Otra persona fue declarada muerta en la región de Jmelnitski. En la de Yitomir, un niño de cuatro años murió después de que un dron ruso dañara un edificio residencial. Mis condolencias a las familias y seres queridos", ha lamentado Zelenski en un mensaje difundido a través de redes sociales.

En este sentido, ha advertido de que un total de trece provincias han sido atacadas. "Se ha logrado derribar un número significativo de drones y misiles. La Fuerza Aérea proporcionará información detallada más adelante, una vez que se reciban todos los informes. Sin embargo, ha habido impactos", ha añadido.

"Este ataque ruso envía una señal extremadamente clara sobre las prioridades de Rusia. Un ataque antes de Navidad, cuando la gente simplemente quiere estar con sus familias, en casa y a salvo. Un ataque perpetrado esencialmente en medio de las negociaciones para poner fin a esta guerra", ha lamentado.

Zelenski ha instado así a su homólogo ruso, Vladimir Putin, a "aceptar que tiene que dejar de matar". "Ahora es el momento de responder. Rusia debe ser impulsada hacia la paz y la seguridad garantizada. Debemos recordar que cada día, tanto entre semana como festivos, Ucrania defiende vidas humanas. La defensa aérea de Ucrania, la financiación para la adquisición de armas y el suministro de equipos energéticos son procesos que no se detienen ni un solo fin de semana", ha destacado.

Es por ello que ha instado a "mantener el compromiso con la protección de la vida para lograr finalmente la paz". "¡Gracias a todos los que están ayudando a Ucrania! Gracias a cada líder y político que no guardará silencio hoy y que condenará a Rusia por lo que ha hecho", ha zanjado.

Previamente, el gobernador de la provincia de Kiev, Mikola Kalashnik, ha informado de que una mujer ha muerto debido a la gravedad de las heridas sufridas durante un ataque ruso contra el distrtito de Vishorod.

"Se ha registrado un incendio en un edificio de dos plantas como resultado del ataque del enemigo. Quiero trasladar mis más sinceras condolencias a la familia de la víctima y a sus seres queridos", ha afirmado, al tiempo que ha alertado de que varias personas han tenido que ser hospitalizadas con heridas de metralla. Asimismo, cinco personas han resultado heridas en el distrito de Sviatoshinski, entre ellos un menor de 16 años.

Estos últimos ataques han dejado a miles de personas sin suministro eléctrico en ocho provincias del país a medida que bajan las temperaturas de cara al invierno.

DERRIBO DE DRONES

Las fuerzas rusas han anunciado este mismo martes el derribo de otros 29 drones lanzados por la Fuerza Aérea de Ucrania durante la última noche, la mayoría de ellos en zonas del oeste del país.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado que estos derribos han tenido lugar en las regiones de Rostov (14 drones), Stávropol (7), Bélgorod (3), Kalmukia (3), Kursk (1) y Crimea (1).

La situación ha llevado a las autoridades a cerrar de forma provisional los aeropuertos de las ciudades de Volgogrado, Vladikavkaz, Grozni y Magás, que han suspendido los vuelos de forma temporal durante la noche por motivos de seguridad.