Omar Sánchez sale en defensa de la madre de Anabel Pantoja, Merchi Bernal, en su conflicto contra David Rodríguez

La hospitalización de la hija de Anabel Pantoja, Alma, en el Hospital Materno-Infantil de Gran Canaria en enero de 2025, intensificó la distancia entre Merchi Bernal, madre de la influencer, y David Rodríguez, actual pareja de Pantoja, lo que llevó el conflicto familiar a un punto crítico. Según informó el programa televisivo "Vaya fama", el desencuentro entre las dos figuras adultas de la familia se acentuó después de este episodio, situando a Anabel ante la compleja disyuntiva de decidir con quién pasar la Nochebuena en un contexto marcado por la tensión.

De acuerdo con la información difundida por "Vaya fama", la controversia entre Merchi Bernal y David Rodríguez se arrastra desde noviembre de 2024, cuando un fuerte altercado se produjo durante la celebración del primer cumpleaños de Alma. Ese suceso, reportó el medio, terminó con la decisión de Rodríguez de no compartir las fiestas navideñas con su suegra. Esta postura obligó a Anabel Pantoja a posicionarse y reflexionar sobre su presencia tanto junto a su madre como ante su pareja durante unas fechas tradicionalmente orientadas a la convivencia familiar.

El programa "Vaya fama" detalló que, aunque Anabel Pantoja suele responder públicamente ante las versiones que circulan en medios sobre su vida privada, en esta ocasión optó por el silencio. El medio remarcó que ni la influencer ni su familia han emitido declaraciones acerca de la ruptura en la armonía familiar o sobre la supuesta acusación, por parte de Merchi Bernal, señalando a Rodríguez como responsable de la hospitalización de su nieta. Esta ausencia de pronunciamiento elevó el interés mediático y de la audiencia, especialmente ante la proximidad de las festividades de diciembre.

En medio de este ambiente de distanciamiento, Omar Sánchez, exmarido de Anabel, intervino en el espacio "Vaya fama" para dar su punto de vista sobre el conflicto. Sánchez defendió la actitud de Merchi Bernal hacia él, afirmando: "Conmigo se portó genial y yo no tengo nada malo que decir sobre ella. Se portó increíble, vamos. Me trató superbién", según recogió el programa. En sus declaraciones, Sánchez decidió no pronunciarse sobre las posibles causas del conflicto ni emitir opiniones sobre la vida privada de Anabel Pantoja. Manifestó su deseo de que el bienestar de la familia prevalezca en estos días y expresó: "Yo le deseo lo mejor y ya está. Y que lo solucione", según consignó "Vaya fama".

El posicionamiento de Sánchez agrega una nueva dimensión al núcleo de la controversia, ya que el exmarido de Anabel, cuya separación se produjo a comienzos de 2022 tras cuatro meses de matrimonio, ha optado por una postura conciliadora, evitando el enjuiciamiento y centrándose en su experiencia personal con Bernal. El medio subrayó que, tras su ruptura matrimonial, Sánchez ha mantenido relaciones cordiales con el entorno familiar de su expareja, circunstancia que sustenta su posicionamiento actual.

Fuentes del programa consultadas por el medio insisten en que este conflicto ha sometido a la influencer a una de sus etapas navideñas más difíciles, acrecentando la presión mediática y dentro del propio hogar. "Vaya fama" expone que el silencio mantenido por Anabel frente al intenso escrutinio de la prensa rosa representa una diferencia respecto a su actitud habitual, en la que solía desmentir rumores e intervenir activamente en la narrativa sobre su vida privada.

El medio además remarcó cómo la decisión de David Rodríguez de no coincidir con Merchi Bernal durante las fiestas de diciembre constituye un episodio significativo dentro de la saga familiar. Voces cercanas al ámbito de la familia, recogidas por el programa, consideran que la celebración del primer cumpleaños de Alma evidenció la intensidad de la disputa y la agravó, enmarcando la tensión dentro de un entorno mediático muy atento a cualquier novedad.

La situación entre Bernal y Rodríguez, además de generar debate y especulación, motivó la intervención de espacios especializados en entretenimiento y actualidad de celebridades, como recordó "Vaya fama". El programa atribuyó el aumento del interés por esta circunstancia al carácter público de los protagonistas y al efecto que estos episodios tienen sobre la estructura familiar y la percepción de las festividades.

La cobertura del espacio televisivo concluyó que la coyuntura actual exigía a Anabel Pantoja tomar una posición en el núcleo familiar, mientras la influencia de los medios y la ausencia de declaraciones directas de los implicados mantenían la expectativa en torno a la resolución de las diferencias, fuente de numerosos debates en la televisión de entretenimiento y entre los seguidores de la influencer.