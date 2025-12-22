Agencias

La AEMPS alerta de la comercialización en Europa de test falsificados de COVID-19 y gripe

Guardar

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado sobre la comercialización en el mercado europeo de unidades falsificadas del test de autodiagnóstico COVID-19 and Influenza A+B Antigen Combo Rapid Test, fabricado por Safecare Biotech (Hangzhou), con referencia FCO-6032 y número de lote FCO24090516.

De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad competente portuguesa, el fabricante ha confirmado que el producto ha sido manipulado y que el número de lote FCO24090516 es falso.

La AEMPS ha iniciado la consecuente investigación para conocer la distribución de los productos afectados y la situación en España. Por el momento, se desconoce si el test falsificado se ha distribuido en España. No obstante, se informa de que existen en el mercado unidades conformes del producto para autodiagnóstico COVID-19 and Influenza A+B Antigen Combo Rapid Test del mismo fabricante y con referencia FCO-6032, por lo que esta nota informativa afecta únicamente al producto falsificado.

Los productos falsificados pueden identificarse porque se ha adherido una etiqueta con la información modificada relativa al número de lote, la fecha de fabricación y la fecha de caducidad. Los datos del producto falsificado que aparecen en el etiquetado son los del número de lote FCO24090516, con fecha de fabricación 09/2024 y fecha de caducidad 09/2026.

Además, se ha eliminado el número de lote y la fecha de caducidad del casete de prueba incluido en el kit, de manera que solo aparecen los símbolos. También se ha eliminado la fecha de caducidad del tubo con la solución extractora (buffer). El hisopo incluido en el kit no es el mismo que utiliza el fabricante del producto original. El fabricante del hisopo original es Dalian Rongbang Medical Healthy Devices con representante autorizado Lotus NL, B.V. (Países Bajos).

INFORMACIÓN PARA USUARIOS Y DISTRIBUIDORES

La AEMPS ha aconsejado a los usuarios que comprueben si disponen del producto afectado. "En caso afirmativo, no lo utilice", añade. Asimismo, recuerda que los test de autodiagnóstico se deben adquirir únicamente a través de las oficinas de farmacia. De esta manera, se garantiza el adecuado origen, almacenamiento y condiciones de conservación del test. "Además, solo a través de este canal la persona usuaria contará con la intervención de un farmacéutico y con su asesoramiento", agrega.

Por su parte, la AEMPS ha pedido a los distribuidores y oficinas de farmacia que examinen sus registros de trazabilidad y comprueben si dispone de unidades del producto afectado. "En caso afirmativo, no las distribuya, retírelas de la venta e informe a la AEMPS a la dirección psdivcontrol@aemps.es, indicando los datos de la empresa que le suministró el producto", concluye.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El déficit comercial de España con EEUU se dispara un 45,4% hasta octubre tras los aranceles

El déficit comercial de España

EEUU exige al M23 que culmine su retirada de Uvira como mínimo a 75 kilómetros de la estratégica ciudad

Washington advierte que la retirada anunciada por el grupo armado congoleño de Uvira resulta insuficiente, exige su reubicación mucho más lejos de la zona y acusa a Ruanda de respaldar militarmente a los rebeldes según su intervención ante Naciones Unidas

EEUU exige al M23 que

Guardar una copia del décimo de Lotería de Navidad y denunciar, precauciones en caso de pérdida o robo, según experto

Expertos recuerdan la importancia de conservar imágenes claras del boleto navideño, acudir de inmediato a las fuerzas de seguridad en caso de extravío y registrar todos los detalles para demostrar la propiedad si surge algún incidente en el cobro

Guardar una copia del décimo

Sonsoles Ónega celebra la Navidad con su equipo de 'Y ahora Sonsoles'

Rodeada de su equipo y en un ambiente festivo, la periodista expresó su satisfacción por los logros profesionales y personales del año, destacando la positiva incorporación de Begoña Villacís y el clima de camaradería que se vive en su programa

Sonsoles Ónega celebra la Navidad

Zona Franca se une a la Asociación de Zonas Francas de Iberoamérica "para impulsar la atracción de inversiones"

El ingreso de la Zona Franca de Sevilla a la red de zonas francas iberoamericanas permitirá a empresas sevillanas acceder a alianzas internacionales, foros sectoriales y mejores prácticas globales, fortaleciendo su competitividad y atractividad para proyectos internacionales, según fuentes oficiales

Zona Franca se une a