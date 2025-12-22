Fútbol.Nico González sufre una lesión muscular en el muslo derecho a poco más de dos semanas para la Supercopa de España

El delantero argentino Nico González, vinculado al Atlético de Madrid y con 27 años, permanece en duda para los próximos encuentros del club, entre ellos la Supercopa de España en Arabia Saudí, debido a una lesión muscular en el muslo derecho. Según informó el club rojiblanco en un comunicado oficial reproducido por medios deportivos, el atacante se vio obligado a dejar el terreno de juego en el partido ante el Girona, correspondiente a LaLiga, disputado en el Estadio de Montilivi. El incidente ocurrió a los 28 minutos del primer tiempo, lo que llevó a su sustitución inmediata por presentar molestias físicas que después se confirmaron como una lesión muscular.

El medio detalló que los servicios médicos del Atlético de Madrid llevaron a cabo exámenes al jugador tras su retiro del encuentro. De acuerdo con el parte médico emitido y recogido por la prensa española, el resultado de las pruebas médicas evidenció una lesión en el muslo derecho del futbolista, sin precisar el tiempo exacto de recuperación. “La evolución de su lesión determinará su regreso a la competición”, especificó el club en su página oficial, dejando a la expectativa la fecha en la que González podrá reincorporarse a los entrenamientos con normalidad ni disputar los próximos compromisos programados.

Tal como publicó el medio, el plazo de recuperación habitual para este tipo de lesiones puede variar según el diagnóstico preciso y la respuesta del jugador al tratamiento. Esto pone en entredicho la presencia de González en dos citas relevantes para el conjunto madrileño en el inicio de 2024. Los primeros encuentros que el argentino se perfila para perderse incluyen la visita del Atlético a la Real Sociedad en el estadio de Anoeta, programada para el domingo 4 de enero a las 21.00 horas. Además, la Supercopa de España, a celebrarse entre el 7 y el 11 de enero en Arabia Saudí, también podría tener lugar sin el delantero entre los convocados.

La afección física del atacante surge en un momento clave de la temporada para el Atlético, con una carga importante de partidos en un corto periodo de tiempo. El consejo médico establece que la evolución diaria de la lesión será decisiva para determinar si puede estar disponible ante los grandes desafíos del calendario inmediato. Según relató el club en su comunicado, la decisión sobre la reintegración de González a la actividad competitiva dependerá de la respuesta positiva a la rehabilitación y de la inexistencia de molestias que pudieran agravar su condición.

El club Atlético de Madrid ha afrontado campañas previas con situaciones similares en su plantilla, lo que ha propiciado un enfoque cauteloso respecto a la recuperación de sus jugadores clave. Los servicios médicos supervisan la evolución de González con el objetivo de evitar recaídas y reducir los riesgos asociados a una reincorporación prematura. El entrenador organizará las próximas alineaciones teniendo en cuenta la ausencia temporal del delantero, mientras los aficionados y el entorno del club aguardan novedades sobre su proceso de recuperación.

Según el reporte ofrecido por los medios deportivos, la ausencia de González constituye una baja sensible para el ataque rojiblanco, especialmente en la antesala de los duelos definitorios por la Supercopa y los partidos iniciales del nuevo año futbolístico. La situación del futbolista argentino resume la incertidumbre que rodea a varios equipos en la élite europea cuando las lesiones afectan a piezas fundamentales del plantel en momentos decisivos de la temporada.