La capitalización de la Bolsa se amplía en 23.400 millones en noviembre, para firmar nuevos máximos

La capitalización bursátil de las cotizadas en España ha ascendido un 1,55% en el undécimo mes de 2025 -equivalente a 23.445 millones de euros- en comparación con el cierre del mes previo, hasta situarse en un nuevo máximo en los 1,536 billones de euros, según las estadísticas de Bolsas y Mercados Españoles (BME).

Cabe destacar que en lo que va de 2025 la capitalización de la Bolsa ha avanzado un 24,7%, equivalente a 304.365 millones de euros, respecto al cierre de 2024.

En un vistazo interanual, la capitalización bursátil de la Bolsa se ha visto ampliada en un 22,9%, equivalente a 286.355 millones de euros, en comparación con el dato de octubre de 2024.

En un plano más amplio y de vuelta con el undécimo mes de 2025, las entidades financieras han visto ampliada su capitalización mensual un 4,45% -equivalente a 16.660 millones-, hasta situar su monto total en 390.410 millones de euros, mientras que en comparación con diciembre de 2024 han sumado 171.025 millones.

En paralelo, las compañías petroleras y energéticas han cerrado noviembre con un avance de 3.690 millones de euros, un 1,67% más, hasta situar el monto total en 219.845 millones; en el año, han subido en unos 58.170 millones.

Por su parte, sectores como bienes de consumo --la gran mayoría del peso corresponde a Inditex-- han atravesado noviembre con una subida de la capitalización de un 0,5%, casi 1.000 millones más, hasta dejar la partida acumulada en 180.215 millones; pese a ello, en el cómputo anual, este sector ha decrecido en 2.830 millones.

A cierre de noviembre, los principales valores de la Bolsa española por capitalización bursátil eran Inditex, con 150.378 millones de euros (con todo, dos semanas después ha ampliado su capitalización en 25.000 millones para firmar nuevos máximos); Banco Santander, con 137.585 millones; Iberdrola, con 121.500 millones; BBVA, con 107.000 millones; y CaixaBank, con 68.135 millones.

Cabe destacar a su vez que noviembre fue un mes histórico para el principal indicador de la Bolsa española, el Ibex 35, toda vez que siguió batiendo sus máximos históricos de 2007 para marcar así un registro inédito sobre los 16.000 puntos, en tanto que en el desarrollo de diciembre ya ha conquistado la cota de los 17.000 enteros.

LAS COTIZADAS REPARTEN CASI 39.000 MILLONES HASTA NOVIEMBRE Y APUNTAN A UN 2025 DE RÉCORD

Bolsas y Mercados Españoles (BME) comunicó este pasado miércoles que las cotizadas nacionales han elevado hasta noviembre un 12% la retribución a sus accionistas, hasta los 38.760 millones de euros, en tanto que si sólo se tiene cuenta el reparto de dividendos ese monto se ha situado en 37.770 millones, un 10% que más que año previo.

Así lo reivindicó el gestor bursátil en el Palacio de la Bolsa con motivo de la presentación del balance anual correspondiente al ejercicio de 2025, al que ha calificado ya como un "año de récord".

En ese sentido, la citada retribución al accionista en forma de pago de dividendos en los once primeros meses de 2025 ya superaría al ejercicio precedente en su totalidad, cuando se repartieron 37.500 millones de euros, así como los años previos a la pandemia.

En la serie histórica, el dato de 2024 en lo concerniente a dividendos sólo se ve aventajado por 2014, cuando se retribuyó al accionista con 43.260 millones de euros.

Por tanto, a falta de los datos del presente mes de diciembre, este 2025 apunta a situarse, como poco, como el segundo registro más alto de la serie histórica en lo relativo a la retribución del accionista.