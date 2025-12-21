Agencias

Guardiola gana las elecciones pero queda lejos de mayoría absoluta, por lo que necesitará a un Vox reforzado

La candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha ganado las elecciones autonómicas de este 21 de diciembre, al conseguir el 43,16 por ciento de los votos, que suponen 4,3 puntos más que 2023, y que le otorgan un diputado más, hasta los 29 escaños, con un 99,7 por cient de los votos escrutados.

Sin embargo, con estos 29 escaños, Guardiola se sitúa a cuatro diputados de la mayoría absoluta, que está en 33 diputados, por lo que necesitará a Vox para gobernar, un partido que sale reforzado de estas elecciones autonómicas, en las que ha ganado 8,7 puntos, hasta el 16,9 por ciento de los votos, y pasa de cinco a 11 diputados en la Asamblea de Extremadura.

Unos comicios que han supuesto el hundimiento del PSOE, que se ha dejado 14,16 puntos con respecto a 2023, hasta el 25,7 por ciento de los votos y ha perdido diez diputados, pasando de los 28 con los que contaba en la Asamblea de Extremadura, hasta los 18 escaños.

Unos escaños que en parte han ido a Unidas por Extremadura, que gana tres diputados con respecto a 2023, hasta alcanzar los siete escaños, y suma 4,2 puntos, hasta los 10,24 por ciento de los votos.

