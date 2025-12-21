El enviado de Putin considera constructivas las conversaciones sobre Ucrania en Miami

El representante especial de Rusia Kiril Dimitriev ha indicado que las primeras reuniones mantenidas en Miami este sábado con representantes estadounidenses han comenzado de manera constructiva, una ronda de conversaciones que se extenderá hasta este domingo.

"Las conversaciones avanzan de forma constructiva. Comenzaron y continuarán hoy y mañana", ha asegurado Dimitriev en declaraciones a los periodistas tras los primeros contactos recogidas por la agencia de noticias rusa TASS.

Dimitriev, jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa y enviado a Washington por el presidente ruso, se ha reunido con el enviado especial del presidente estadounidense, Donald Trump, Steve Witkoff, y con el yerno de Trump, Jared Kushner.

El representante de Rusia apenas había aterrizado en territorio estadounidense unas horas antes de la reunión en lo que sería un nuevo paso en las negociaciones sobre la situación de Ucrania.

Este sábado ha trascendido que Estados Unidos ha ofrecido al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, un nuevo formato de negociación de paz que comprendería la participación conjunta de delegaciones de Ucrania, Rusia y probablemente algunos países europeos