CenterBrok se marca el objetivo de alcanzar un crecimiento de entre el 8% y el 10% en primas mediadas en 2026

La agrupación de corredores de seguros CenterBrok se ha fijado como objetivo para 2026 el obtener un crecimiento en primas mediadas de entre el 8% y el 10%, según ha informado en un comunicado.

La firma señala que su meta es alcanzar más de 12 millones de euros de primas en su línea de negocio directo como correduría, de los cuales 6 millones corresponderán a negocio directo sin colaboradores. Además, planea abrir nuevas oficinas propias, extendiendo su presencia territorial.

Durante 2025, la organización ya ha superado los 500 millones de euros en primas mediadas y cuenta ya con 85 socios entre corredurías asociadas e integradas.

En este ejercicio, además, ha reconfigurado su equipo directivo con dos nombramientos: por un lado, Cristina Santiago, como nueva directora comercial; y por el otro, Elías Pérez, como nuevo director de desarrollo.

En línea con esta renovación, la agrupación ha reforzado también su departamento de suscripción de empresas y ha ampliado su oferta de productos propios, incrementando su capacidad de aportar soluciones especializadas y personalizadas a sus socios. Este refuerzo responde a la creciente demanda de coberturas diseñadas para el segmento pymes, según explica la organización.