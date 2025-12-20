Agencias

Zelenski responde a Putin que si hay elecciones serán en todo el territorio ucraniano

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha respondido este sábado a la oferta realizada en la víspera por su homólogo ruso, Vladimir Putin, de cesar los ataques sobre el país el día que se celebren elecciones.

Putin lanzó ayer este guante a Zelenski, a quien considera un dirigente ilegítimo por haber excedido su tiempo de mandato. Zelenski, oficialmente, no se resiste a celebrar elecciones pero ha aducido que la situación bélica tiene carácter prioritario y se ha declarado convencido de que, primero, Rusia incumpliría su palabra y atacaría de todas maneras y después se dedicaría manipular los resultados en zonas bajo su control.

Hace una semana, el mandatario ya declaró su disposición a celebrar los comicios. "He escuchado insinuaciones de que nos aferramos al poder o de que yo personalmente me aferro a la presidencia, y que por eso la guerra no termina. Para ser sincero, esto es una narrativa completamente inadecuada", declaró el jefe de Estado.

En rueda de prensa este sábado, Zelenski ha insistido en que las elecciones, de suceder, tendrían que celebrarse en todo el territorio ucraniano y bajo estrictas garantías de seguridad que no existen en el este del país, donde Rusia se ha hecho con el control de una amplia parcela de territorio.

"No se pueden celebrar elecciones en territorios no controlados por Ucrania, temporalmente ocupados. Porque está claro cómo se celebrarán, como siempre hace Rusia. Primero habla del resultado, incluso de sus propias elecciones internas, y solo después cuenta los votos", señaló Zelenski en declaraciones recogidas por Ukrinform.

Según él, de cara a las próximas elecciones en Ucrania, hay que poner sobre la mesa dos cuestiones como son la seguridad y legislación. "Si durante la guerra con la legislación se logran avances hacia el cambio, entonces hay que abordar la seguridad; eso es lo más importante", ha añadido el mandatario.

