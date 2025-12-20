Agencias

Un tren de alta velocidad mata a siete elefantes en India

Guardar

Al menos siete elefantes han muerto este sábado tras ser arrollados por un tren de alta velocidad en Hojai, en el estado indio de Assam, según han informado las autoridades regionales.

"Nos entristece profundamente la muerte de siete elefantes, tres adultos y cuatro crías, en una trágica colisión de tren ocurrida hoy", ha informado el ministro principal de Assam, Himanta Biswa Sarma, en su cuenta en la red social X.

"He ordenado al Departamento de Bosques que abra una investigación detallada de este accidente tan profundamente perturbador y tome las medidas necesarias para garantizar la seguridad de nuestros corredores de vida silvestre, en particular en las temporadas de baja visibilidad", ha añadido.

El accidente ha provocado el descarrilamiento de cuatro vagones del tren, pero no hay ningún pasajero herido. El maquinista accionó el freno de emergencia durante el suceso, ocurrido en un lugar no designado como paso de elefantes.

El tren afectado es un Rajdhani Express, que cubre rutas que comunican la capital, Nueva Delhi, con importantes ciudades indias como Bombay, Calcuta, Hyderabad, Dibrugarh, Howrah, Jammu o Rajendranagar. En este caso había partido de Nueva Delhi hacia Guwahati a las 6.11 horas de la mañana. El incidente ha provocado la suspensión del tráfico ferroviario.

En los últimos cinco años han muerto al menos 79 elefantes por colisiones con trenes en India, según datos oficiales del Ministerio de Medio Ambiente.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La SEMDOR alerta de que hasta dos tercios de las personas con esclerosis múltiple sufren dolor

Especialistas recomiendan un control detallado del malestar físico asociado a la esclerosis múltiple, insisten en la identificación precoz y un abordaje coordinado con equipos multidisciplinares para mejorar la calidad de vida y evitar discapacidad

Infobae

La UE acuerda la primera lista de países de origen seguros para agilizar las deportaciones

Bruselas anunció un acuerdo para identificar naciones cuyos ciudadanos tendrán procesos de devolución acelerados, con un plazo límite de tres meses y revisión periódica, abarcando desde Colombia y Marruecos hasta Turquía y Ucrania según fuentes comunitarias

Infobae

Lagarde reitera la "buena posición" del BCE y cree que algo está cambiando en la economía, en parte por la IA

El Banco Central Europeo mantiene estables los tipos de interés, con inflación bajo control y perspectivas mejores para la eurozona, mientras Christine Lagarde advierte sobre incertidumbre, reconoce avances gracias a la inteligencia artificial y destaca la relevancia de las exportaciones

Lagarde reitera la "buena posición"

Abogado General de la UE considera que tribunales nacionales deben poder anular sanciones deportivas ilegales

El asesor legal del máximo tribunal de la UE propone que las cortes nacionales puedan invalidar castigos deportivos injustos, señalando que negar esa posibilidad vulnera garantías jurídicas y derechos fundamentales dentro de los estados miembros según la normativa europea

Abogado General de la UE

Una nueva campaña 'hackea' las cuentas de WhatsApp sin robar contraseñas ni duplicar la SIM

La metodología denominada 'GhostPairing', identificada por Gen Digital, explota funciones oficiales de mensajería para que el usuario autorice, sin advertirlo, la conexión de su cuenta en navegadores ajenos, facilitando el control total al atacante sin evidencias visibles

Una nueva campaña 'hackea' las