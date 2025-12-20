Un tren de alta velocidad mata a siete elefantes en India

Al menos siete elefantes han muerto este sábado tras ser arrollados por un tren de alta velocidad en Hojai, en el estado indio de Assam, según han informado las autoridades regionales.

"Nos entristece profundamente la muerte de siete elefantes, tres adultos y cuatro crías, en una trágica colisión de tren ocurrida hoy", ha informado el ministro principal de Assam, Himanta Biswa Sarma, en su cuenta en la red social X.

"He ordenado al Departamento de Bosques que abra una investigación detallada de este accidente tan profundamente perturbador y tome las medidas necesarias para garantizar la seguridad de nuestros corredores de vida silvestre, en particular en las temporadas de baja visibilidad", ha añadido.

El accidente ha provocado el descarrilamiento de cuatro vagones del tren, pero no hay ningún pasajero herido. El maquinista accionó el freno de emergencia durante el suceso, ocurrido en un lugar no designado como paso de elefantes.

El tren afectado es un Rajdhani Express, que cubre rutas que comunican la capital, Nueva Delhi, con importantes ciudades indias como Bombay, Calcuta, Hyderabad, Dibrugarh, Howrah, Jammu o Rajendranagar. En este caso había partido de Nueva Delhi hacia Guwahati a las 6.11 horas de la mañana. El incidente ha provocado la suspensión del tráfico ferroviario.

En los últimos cinco años han muerto al menos 79 elefantes por colisiones con trenes en India, según datos oficiales del Ministerio de Medio Ambiente.