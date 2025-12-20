Un total de quince provincias y Melilla activan avisos mañana por lluvia, nieve, olas y viento

Un total de quince provincias y la ciudad autónoma de Melilla activarán avisos este sábado por lluvia, nieve, oleaje y viento, con rachas muy fuertes de poniente en Melilla y chubascos localmente fuertes en Baleares y Alborán, así como en el oeste de Galicia y este de Cataluña, donde también podrán ser persistentes, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, la lluvia activará los avisos amarillos en Málaga, Baleares (Menorca, Mallorca, Ibiza y Formentera) y Barcelona, mientras que también de este nivel pero por nieve estarán León, Zamora, Lugo y Ourense. Melilla tendrá aviso amarillo por viento.

Por su parte, Almería, Granada, Asturias (litoral occidental y oriental costa), Cantabria (litoral costa), Lugo, Guipúzcoa, Vizcaya y Melilla (costa) estarán con aviso amarillo por oleaje, que ascenderá a nivel naranja (importante) en A Coruña y Pontevedra.

La AEMET no descarta acumulados significativos de nieve para este sábado en montañas del norte peninsular y prevé una situación de inestabilidad en la Península y Baleares debido a la entrada de un nuevo frente por el noroeste que dejarán cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones en la mayor parte del territorio.

Sin embargo, las lluvias serán poco probables y de un carácter disperso en el Cantábrico oriental y --a excepción de Cataluña y Pirineo-- en la mayor parte del tercio oriental. Además, es probable que se den chubascos localmente fuertes, acompañados de tormentas ocasionales, en Baleares y Alborán, así como en el oeste de Galicia y este de Cataluña, donde también podrán ser persistentes.

A su vez, la cota de nieve será de 2.000 metros (m) en el sureste, mientras que estará entre los 1.200 y 1.400 m en el noroeste, que podrá descender hasta un rango entre los 900 o 1.000 m. En el resto, oscilará entre los 1.500 o 1.700 m, bajando a los 1.200 o 1.400 m, con probables acumulados significativos en montañas de la mitad norte, en especial del noroeste.

Al mismo tiempo, Canarias tendrá intervalos nubosos con lluvias en el norte de las islas de mayor relieve, también posibles de forma ocasional en el resto. Además, se esperan bancos de nieblas matinales en entornos de montaña, depresiones del nordeste y puntos del este de la meseta Sur, junto a brumas frontales al final del día en el noroeste.

En cuanto a temperaturas máximas, tendrán un ligero aumento en el Cantábrico y alto-medio Ebro, con descensos en el resto del tercio nordeste, Andalucía, Ceuta, Melilla y Baleares. De esta forma, las mínimas ascenderán en el tercio este y descenderán en el resto de la Península, con pocos cambios en el resto --incluido Canarias-- y heladas localmente moderadas en los principales entornos de montaña, también posibles en regiones aledañas de ambas mesetas.

Por último, soplará viento moderado de componente oeste con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en Alborán y litorales de Galicia y Asturias, con alisio moderado en Canarias y vientos flojos en el resto. Asimismo, predominarán las componentes norte y este en Baleares y litorales del nordeste peninsular y la oeste en el resto, junto a intervalos moderados en la segunda mitad del día.