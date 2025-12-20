Agencias

'Te Invito a Cenar 2025' reúne este domingo a más de 1.000 personas vulnerables, 500 voluntarios y 20 chefs

Guardar

La iniciativa solidaria 'Te Invito a Cenar', impulsada por la Compañía de las Obras y ocho ONG, celebra su XIII edición este domingo 21 de diciembre en el Mirador de Cuatro Vientos de Madrid, un encuentro en el que se reunirán más de 1.000 comensales en situación de vulnerabilidad, cerca de 500 voluntarios y 20 chefs.

Como han precisado sus impulsores, esta edición lleva el lema 'No una cena para alguien, sino una cena con alguien' y busca ofrecer a los asistentes una "experiencia gastronómica única, marcada por la generosidad y la solidaridad", en un encuentro convertido en "un símbolo de fraternidad, dignidad y alegría compartida para quienes más lo necesitan".

Como enfatizan, "la vocación de comunidad es lo que hace único a 'Te Invito a Cenar', que no es un gesto aislado, sino el reflejo de un acompañamiento continuo" hacia estas personas a lo largo del año por parte de los organizadores de esta cena solidaria.

"Entre los comensales hay también hombres y mujeres que cumplen condena en prisión. Personas que están intentando recomponer su vida, volver a empezar, aprender de nuevo a confiar. Para muchos de ellos, sentarse a esta mesa significa algo profundamente sencillo y, a la vez, inmenso, es decir, no ser definidos por su pasado, no ser mirados por lo que hicieron, sino por lo que son", han precisado desde la organización.

Esta iniciativa cuenta este año con el apoyo de Mirador de Cuatro Vientos, Fundación 'La Caixa', Asociación Internacional de Policía, IOON, La Gran Escuela de Magia 'Ana Tamariz', Avelino Vegas, Fundación Parques Reunidos, Vichy Catalan, Indra Group, Fundación Fenin, Gali. S.L, y Fundación Iber Caja.

Todas ellas, junto con los voluntarios y las familias, participarán "activamente" en la preparación de este encuentro, para vivir "un momento único, lleno de música, conversación, platos cuidadosamente preparados y la Navidad, como símbolo de la dignidad y el valor de cada persona que se sienta a la mesa".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Alemania disparará sus emisiones de deuda a un nuevo récord en 2026, con 512.000 millones

El Ejecutivo germano planea incrementar fuertemente las colocaciones en los mercados internacionales en 2026, rompiendo su propio máximo previo impulsado por mayores desembolsos en defensa, desarrollo de infraestructuras y la puesta en marcha de un bono a 20 años

Alemania disparará sus emisiones de

VÍDEO: Trump defiende su gestión y anuncia una paga especial de 1.500 euros a los cerca de 1,5 millones de militares

Durante un mensaje a la nación, el mandatario estadounidense destacó avances económicos y de seguridad, informó sobre un beneficio económico único dirigido a integrantes de las Fuerzas Armadas, y aseguró contundentes éxitos en asuntos internacionales y fronterizos

VÍDEO: Trump defiende su gestión

Andy Schleck, ganador del Tour en 2010, ficha por el Lidl-Trek de Juan Ayuso como Director General Adjunto

El excampeón luxemburgués asumirá nuevas funciones en una escuadra internacional, aportando experiencia en gestión deportiva y liderazgo, con el objetivo de fortalecer el crecimiento y la proyección global en las principales competencias del calendario ciclista profesional

Andy Schleck, ganador del Tour

La OMS advierte que más de la mitad de Europa sufre los efectos de una temporada de gripe intensa y temprana

La rápida propagación de una variante de gripe está elevando el número de infecciones en distintos países europeos, donde la presión hospitalaria aumenta, especialmente entre adultos mayores, y las autoridades enfatizan la vacunación como medida clave para reducir riesgos graves

Infobae

Macron avisa de que no hay "cheque en blanco" para Mercosur y Francia se opondrá a una firma este año

El mandatario francés exigió reforzar garantías para el agro europeo, subrayando que persisten objeciones y falta consenso entre Estados miembros, mientras la eventual ratificación del acuerdo será pospuesta hasta que existan mecanismos de control más estrictos

Macron avisa de que no