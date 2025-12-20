'Te Invito a Cenar 2025' reúne este domingo a más de 1.000 personas vulnerables, 500 voluntarios y 20 chefs

La iniciativa solidaria 'Te Invito a Cenar', impulsada por la Compañía de las Obras y ocho ONG, celebra su XIII edición este domingo 21 de diciembre en el Mirador de Cuatro Vientos de Madrid, un encuentro en el que se reunirán más de 1.000 comensales en situación de vulnerabilidad, cerca de 500 voluntarios y 20 chefs.

Como han precisado sus impulsores, esta edición lleva el lema 'No una cena para alguien, sino una cena con alguien' y busca ofrecer a los asistentes una "experiencia gastronómica única, marcada por la generosidad y la solidaridad", en un encuentro convertido en "un símbolo de fraternidad, dignidad y alegría compartida para quienes más lo necesitan".

Como enfatizan, "la vocación de comunidad es lo que hace único a 'Te Invito a Cenar', que no es un gesto aislado, sino el reflejo de un acompañamiento continuo" hacia estas personas a lo largo del año por parte de los organizadores de esta cena solidaria.

"Entre los comensales hay también hombres y mujeres que cumplen condena en prisión. Personas que están intentando recomponer su vida, volver a empezar, aprender de nuevo a confiar. Para muchos de ellos, sentarse a esta mesa significa algo profundamente sencillo y, a la vez, inmenso, es decir, no ser definidos por su pasado, no ser mirados por lo que hicieron, sino por lo que son", han precisado desde la organización.

Esta iniciativa cuenta este año con el apoyo de Mirador de Cuatro Vientos, Fundación 'La Caixa', Asociación Internacional de Policía, IOON, La Gran Escuela de Magia 'Ana Tamariz', Avelino Vegas, Fundación Parques Reunidos, Vichy Catalan, Indra Group, Fundación Fenin, Gali. S.L, y Fundación Iber Caja.

Todas ellas, junto con los voluntarios y las familias, participarán "activamente" en la preparación de este encuentro, para vivir "un momento único, lleno de música, conversación, platos cuidadosamente preparados y la Navidad, como símbolo de la dignidad y el valor de cada persona que se sienta a la mesa".