Protección Civil pide prudencia hasta la madrugada de este domingo por las lluvias en Catalunya

Durante la jornada del sábado, la Generalitat de Cataluña recurrió al sistema Es-Alert para transmitir mensajes automáticos de emergencia a los teléfonos móviles de las personas residentes en 14 municipios, proporcionando directrices de autoprotección frente al riesgo de inundaciones. En ese contexto, las autoridades instaron a la población a restringir los desplazamientos y a seguir únicamente las indicaciones de los servicios oficiales mientras persistían las condiciones meteorológicas adversas. Según informó Europa Press, la alerta se mantendrá activa hasta la madrugada del domingo, ya que las lluvias intensas han generado incidencias relacionadas con acumulaciones de agua y afectaciones en la movilidad y el funcionamiento de infraestructuras.

Desde el mediodía del sábado, Protección Civil de Cataluña reportó cerca de 50 intervenciones vinculadas a las lluvias, que impactaron principalmente en la zona metropolitana norte, según detalló Europa Press. La responsable de Protección Civil, Imma Solé, precisó que la mayoría de los incidentes correspondía a problemas de acumulación de agua en vías públicas, complicaciones en sistemas de drenaje y filtraciones, aunque no se registraron perjuicios materiales de gravedad ni daños personales. Ante esta situación, los servicios de emergencia implementaron protocolos extraordinarios de respuesta y alertaron sobre la necesidad de ejercer máxima cautela, especialmente en aquellos puntos geográficos históricamente vulnerables a inundaciones.

Europa Press consignó que las comunicaciones oficiales transmitidas a través del sistema Es-Alert aconsejaban priorizar la seguridad personal, recomendando evitar los desplazamientos innecesarios y mantenerse al tanto únicamente por los canales oficiales. Las autoridades insistieron en que la colaboración ciudadana resulta esencial para minimizar riesgos y facilitar la labor de los equipos desplegados en el territorio, incluidos bomberos, cuerpos policiales, servicios locales y organismos meteorológicos, cuya coordinación se mantuvo bajo refuerzo a lo largo de toda la jornada.

La subdirectora de Protección Civil, Imma Solé, expuso en una entrevista difundida por 3CatInfo y recogida por Europa Press, que aunque las previsiones apuntan a una reducción en la intensidad de las precipitaciones a partir de la madrugada del domingo, los operativos seguirán activos hasta que los cuerpos técnicos certifiquen la plena estabilización de la situación. Además, la Generalitat prolongará el monitoreo y actualizará de forma continua las indicaciones a la ciudadanía sobre cualquier novedad relacionada con la evolución del temporal, abarcando desde restricciones de tránsito hasta recomendaciones para proteger la integridad personal y evitar daños materiales.

El medio Europa Press informó que entre los servicios potencialmente afectados se encuentran tanto infraestructuras críticas como redes de transporte público y otras vías clave de comunicación. El corte o limitación de estos sistemas depende del progreso de las lluvias y de la acumulación de agua registrada en puntos sensibles. Por esta razón, la Generalitat reforzó los planes de revisión permanente y anticipación, preparados para intervenir rápidamente en caso de agravamiento de la emergencia.

En relación con el despliegue tecnológico, Europa Press explicó que el sistema Es-Alert permite enviar instrucciones personalizadas y adaptadas en tiempo real a las circunstancias de cada zona afectada mediante notificaciones directas al teléfono móvil. Los mensajes incluyeron alertas sobre restricciones temporales de tránsito, pautas ante posibles inundaciones y recomendaciones concretas para preservar la seguridad de la población, así como de los inmuebles y bienes de los residentes, especialmente en áreas urbanas y rurales previamente identificadas como de alto riesgo.

Las autoridades recalcaban, según publicó Europa Press, la importancia de cumplir estrictamente todas las limitaciones establecidas durante el periodo bajo vigilancia y mantenerse atentos a los partes de los cuerpos de emergencia. Subrayaron la necesidad de evitar la propagación de información no verificada que pudiera confundir a la población sobre el desarrollo del fenómeno. Imma Solé insistió, en declaraciones recogidas por el citado medio, en consultar únicamente los canales institucionales y desestimar cualquier rumor que no proviniera de fuentes oficiales.

El medio Europa Press añadió que buena parte de las intervenciones desplegadas el sábado consistieron en el manejo de inundaciones localizadas, con atención prioritaria a enclaves donde históricamente se produce acumulación de agua. Allí, los servicios de emergencia supervisaban la capacidad de los sistemas de drenaje para mitigar los efectos del exceso de precipitaciones y prevenir complicaciones mayores.

Respecto a la evolución prevista para el resto del fin de semana, fuentes oficiales citadas por Europa Press adelantaron que, aunque los modelos meteorológicos anticipan una tendencia hacia la normalización, la vigilancia continuará hasta descartar cualquier anomalía y asegurar la funcionalidad de infraestructuras y servicios esenciales. El sistema Es-Alert continuará funcionando como canal de actualización de recomendaciones en función de la evolución del episodio meteorológico y la valoración de los técnicos responsables.

Por último, de acuerdo con lo publicado por Europa Press, las autoridades reiteraron su llamado a mantener la cautela y la colaboración con los equipos desplegados en las zonas de riesgo, subrayando que la cooperación ciudadana será determinante para reducir los impactos del temporal en la seguridad colectiva y en la protección de los entornos afectados tanto urbanos como rurales. La Generalitat comprometió recursos y coordinación para mantener la respuesta flexible y ajustada en todo momento a las necesidades derivadas del temporal hasta el regreso de condiciones meteorológicas estables.