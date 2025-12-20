Agencias

Manu Tenorio rectifica sus palabras sobre Sergio Ramos

Después de sus comentadas palabras a Sergio Ramos, Manu Tenorio se ha dejado ver de nuevo ante las cámaras en el centro comercial Nervión Plaza para dar la bienvenida a la Navidad con la inauguración de su mapping navideño.

El artista se subió al escenario este viernes para poner melodía en una tarde de lo más especial para todos los sevillanos y también matizó sus palabras sobre el marido de Pilar Rubio tras el revuelo mediático que causó hace unos días cuando aseguró que le parecía "lamentable" que quisiera probar suerte en la música.

"Me habéis tergiversado completamente. A Sergio Ramos es un tío que admiro muchísimo, es un sevillano de pro, es un tío trabajador, currante. Un tío muy comprometido con sus causas y yo la verdad es que exclusivamente le deseo absolutamente lo mejor. Es más, ojalá tuviera la oportunidad de hacer un dúo con Sergio Ramos", confesó el artista.

A pesar de sus palabras hace unos días, Tenorio aseguró que "me encantaría hacer un dúo con Sergio Ramos" porque "aparte es un tío que me cae extraordinario y me parece que es un sevillano que se merece la medalla de Andalucía, fíjate lo que te digo".

Pero... ¿cuáles fueron sus polémicas declaraciones sobre el futbolista? El cantante le deseaba mucha suerte en el terreo musical, pero aseguraba que "no es mi tema, es su problema, su historia, su película... pero bueno, hoy en día no hace falta cantar para cantar. Es lamentable, pero es la realidad".

