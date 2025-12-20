Agencias

Las autoridades de Gaza denuncian seis muertos en ataques israelíes durante las últimas 48 horas

El Ministerio de Salud de Gaza, bajo la autoridad del movimiento islamista palestino Hamás, ha denunciado que los ataques israelíes de las últimas 48 horas han dejado seis fallecidos que se suman a un total de 401 muertos desde la declaración del alto el fuego del pasado 10 de octubre.

En su último balance de este sábado, el Ministerio constata que, desde el jueves, los hospitales del enclave han recibido los cuerpos sin vida de 13 personas, siete de ellas recuperadas en bombardeos previos, las otras seis en nuevos bombardeos de Israel.

Los hospitales del enclave han recibido además a 20 heridos en los mismos ataques israelíes de las últimas 48 horas.

Hablando de totales, el Ministerio denuncia que los ataques israelíes han matado, desde el 10 de octubre, a 401 personas y herido a 1.108. Desde ese día, los servicios de rescate han recuperado los cuerpos sin vida de 641 personas.

En total, desde el estallido de la guerra de Gaza el 7 de octubre de 2023, el Ministerio de Salud tiene constancia de 70.925 muertos y 171.185 heridos.

