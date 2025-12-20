Agencias

Isabel Pantoja sorprende en redes sociales con una mensaje deseando feliz Navidad

Isabel Pantoja ha sorprendido a toda su comunidad de seguidores en redes sociales publicando un vídeo felicitando la Navidad. En uno de sus años más complicados y sin tener relación con ninguno de sus hijos, la artista ha hablado de amor en este novedoso 'vídeo-discurso' por Navidad.

"Hola, soy Isabel. Os quiero mandar desde mi corazón felices Navidades. Unas felices Navidades rodeados de la gente que queréis, que disfrutéis, que lo paséis bien, pero sobre todo que tengamos salud para seguir felicitándonos muchos años más", asegura la artista en el vídeo.

Un mensaje dirigido a "todos mis fans, que los adoro, a la gente que quiero, a todo el mundo porque son momentos de amor y ese amor sigue aquí(se señala el corazón) y yo lo tengo para todos ustedes".

"Os quiero un montón, que seáis súper felices y que tengamos salud, que venga un año maravilloso", ha terminado expresando la tonadillera en un momento clave de su vida cuando está en el aire su paradero y si finalmente abandonará España en los próximos meses.

