Agencias

El ex primer ministro Imran Jan y su mujer reciben una nueva sentencia de 17 años de cárcel por corrupción

Guardar

Un tribunal ha condenado este sábado a 17 años de cárcel al ex primer ministro de Pakistán Imran Jan y a su mujer Bushra Bibi por otro de los casos de corrupción que tenía pendientes, en un nuevo episodio de lo que el exmandatario y gran líder opositor del país denuncia desde hace años como una persecución política.

El caso en cuestión es el llamado Toshakhana-2. El pliego de cargos de la Fiscalía denuncia que el ex primer ministro acabó quedándose a un precio irrisorio un set de joyería que le regaló el príncipe heredero saudí, en 2021. Las joyas estaban valoradas en 760.000 euros pero Jan solo pagó 25.000 para justificar su apropiación, de acuerdo con los fiscales.

Tras su arresto definitivo en 2023, Jan ha sido condenado ya en cuatro ocasiones: a diez años de cárcel por filtrar secretos de estado, a 14 años de cárcel por el caso Toshakhana-1, a siete años de cárcel junto con su esposa por violar la ley islámica sobre el matrimonio y a otros 14 años de cárcel por el caso Al Qadir: una estafa a la Agencia Nacional contra el Crimen.

El Movimiento por la Justicia de Pakistán, el partido de Jan, ha denunciado como no podía ser de otra manera el veredicto en su cuenta de X como una nueva decisión de un "tribunal de marionetas" tras un juicio "a puerta cerrada, de hecho militar, que no ha sido ni libre ni justo" y criticado además que la familia de Jan no ha podido estar presente en los procedimientos.

El partido ha señalado una vez más al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, como responsable de las desdichas de su líder. Jan y el hermano de Sharif y el ex primer ministro del país, Nawaz Sharif, son enemigos políticos irreconciliables.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el jueves 18 de diciembre

El jueves se difundirán visualizaciones y datos clave sobre servicios, industria y precios en Estados Unidos y España, permitiendo a usuarios registrados acceder a herramientas cruciales para evaluar la productividad y la evolución económica en tiempo real, según EpData

Infobae

Vidrala pagará dividendo de 1,23 euros el 13 de febrero y recomprará acciones por hasta 33 millones de euros

La compañía anunció una mejora en la remuneración a sus inversores, con una retribución total superior al año pasado y el lanzamiento de un plan para adquirir títulos propios por un monto máximo de 33 millones de euros

Vidrala pagará dividendo de 1,23

China muestra su apoyo a Venezuela ante el "bloqueo" y la "intimidación" de EEUU

El gobierno de Pekín, a través de Guo Jiakun, advierte sobre las consecuencias globales de las sanciones económicas estadounidenses, critica el aumento de acciones militares en el Caribe y respalda la estrategia diplomática impulsada por Caracas ante Naciones Unidas

China muestra su apoyo a

Aumentan a 17 los muertos por el frío y las lluvias causadas por la tormenta polar en Gaza

Más de 90 por ciento de los campamentos quedó bajo el agua tras el paso del temporal, mientras miles de desplazados enfrentan daños extremos en viviendas, falta de suministros básicos y riesgo creciente para la infancia según denuncian organismos internacionales

Aumentan a 17 los muertos

Al menos tres muertos y varios heridos en ataques del Ejército de Ucrania en el suroeste de Rusia

Al menos una decena de personas resultaron lesionadas tras una serie de explosiones atribuidas a drones, mientras servicios de emergencia permanecen desplegados en la región de Rostov para brindar apoyo y contener daños en infraestructuras civiles y de transporte

Infobae