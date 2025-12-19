Volaris y Viva crean un nuevo grupo mexicano de aerolíneas para aumentar los viajes aéreos 'low cost'

Volaris y Viva han alcanzado un acuerdo para formar un grupo mexicano de aerolíneas mexicanas bajo una estructura de sociedad controladora con el objetivo de incrementar los viajes aéreos a precios bajos e impulsar la conectividad en México y el extranjero, según han informado en un comunicado conjunto.

Los accionistas de Viva y Volaris combinarán sus sociedades controladoras mediante una fusión entre iguales, de tal manera que cada grupo accionista poseerá el 50% del grupo mexicano en base totalmente diluida.

Según han avanzado ambas firmas, se espera que la transacción se complete en 2026 y los títulos de la sociedad controladora continuarán cotizando públicamente en las bolsas de valores de México y Nueva York.

Ambas compañías mantendrán sus operaciones actuales bajo sus certificados de operación independientes y marcas diferenciadas, preservando así las opciones de rutas existentes para los pasajeros.

La previsión es que esta operación "genere importantes beneficios" para colaboradores, pasajeros, proveedores y accionistas de las dos empresas, además de impulsar "la inversión, el empleo, la conectividad aérea, el turismo y el desarrollo económico de todo México".

A través de este nuevo grupo de aerolíneas, Volaris y Viva se beneficiarán de menores costes de propiedad de la flota, mejor acceso a capital y una posición financiera más sólida como previo paso a expandir su oferta de servicios de bajo coste y alta calidad.

"Estimamos que la formación del nuevo grupo de aerolíneas nos permitirá impulsar el crecimiento de la aviación en México, en línea con el modelo de precios bajos y vuelos de punto a punto que ha revolucionado a nuestra industria en las últimas dos décadas", apuntó el presidente y consejero delegado de Volaris, Enrique Beltranena.

"La intención es que esta transacción permita tanto a Viva como a Volaris ofrecer tarifas bajas y más vuelos punto a punto, a aún más ciudades en todo México y el extranjero, beneficiando no sólo a los pasajeros, sino también a las economías y comunidades locales", afirmó el consejero delegado de Viva, Juan Carlos Zuazua.