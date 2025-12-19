VÍDEO: Rubio asegura que Maduro coopera con las disidencias de las FARC y el ELN para distribuir droga a EEUU

Durante su intervención ante los medios para analizar los retos de seguridad más recientes en América Latina, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, hizo hincapié en que la cooperación entre Venezuela y los grupos armados como las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) facilita el envío de cocaína a Estados Unidos por rutas del Caribe. De acuerdo con Europa Press, el funcionario calificó este fenómeno como el desafío más significativo para la seguridad en el hemisferio, y responsabilizó al gobierno venezolano de permitir que organizaciones criminales actúen sin impedimentos en su territorio.

El medio Europa Press detalló que Rubio presentó estos señalamientos durante una comparecencia pública para revisar los episodios más relevantes del año en materia de seguridad y política exterior. El secretario de Estado afirmó que Venezuela mantiene vínculos activos con entidades consideradas terroristas y criminales, y que la colaboración directa con ellas favorece la exportación de drogas hacia Norteamérica. Rubio sostuvo que la permisividad del gobierno liderado por Nicolás Maduro alienta el accionar de redes de tráfico de estupefacientes que afectan no solo a Estados Unidos, sino a diferentes países del continente.

Según consignó Europa Press, Rubio describió que estas organizaciones de narcotráfico utilizan el Caribe como corredor principal para enviar cocaína al territorio estadounidense. El funcionario alertó sobre el impacto negativo que esta dinámica representa para la seguridad de la región, y explicó que la situación ha impulsado a Estados Unidos a intensificar su cooperación en materia de seguridad con naciones de Latinoamérica.

En su intervención, Rubio señaló el carácter irregular y abierto de las operaciones de estas redes de tráfico en Venezuela, denunciando la supuesta complicidad de las autoridades locales, conforme publicó Europa Press. Aunque no ofreció datos específicos sobre cantidades o rutas exactas, el secretario de Estado remarcó que la gravedad del asunto ha originado contactos y estrategias conjuntas con diversos gobiernos del continente.

El funcionario estadounidense expuso, siempre según Europa Press, que el nivel de colaboración con Estados Unidos varía en función del país. Panamá, Costa Rica y El Salvador figuraron entre las naciones que, de acuerdo al secretario de Estado, han mostrado una disposición clara a trabajar con Washington para combatir el tráfico de drogas y otras formas de crimen transnacional. En el caso de Colombia, Rubio afirmó que existen “muy buenas relaciones con los equipos de seguridad de Colombia, por muy inusual que sea su presidente”, en referencia a Gustavo Petro, aunque no especificó detalles sobre el alcance o los resultados de esa relación bilateral en el contexto de la lucha antidrogas.

Rubio, conforme recogió Europa Press, insistió en que la principal motivación de su gobierno en esta materia es el fortalecimiento de la seguridad hemisférica, buscando una respuesta coordinada frente a redes criminales y armadas con operaciones transfronterizas. El secretario de Estado manifestó que uno de los motivos que explica la constante atención de Washington sobre Venezuela radica en la naturaleza del régimen: “es un país con un régimen ilegítimo, que no simplemente no coopera con nosotros sino que abiertamente coopera con elementos criminales y terroristas”.

Durante su exposición, el secretario de Estado recordó que en otras oportunidades ha alertado sobre la existencia de lazos entre el gobierno venezolano y actores extranjeros como Irán y Hezbolá, aunque, según reflejó Europa Press, en esta ocasión evitó profundizar en esos vínculos ni ahondar sobre su impacto actual.

Tampoco se abordó en la conferencia la cuestión del bloqueo a las exportaciones de petróleo venezolano, una sanción impuesta bajo la administración de Donald Trump y que permanece como uno de los elementos centrales en las tratativas y tensiones bilaterales. Rubio optó por centrar sus declaraciones en la cooperación que atribuye al gobierno de Caracas con estructuras criminales y en la repercusión de tales lazos en la seguridad colectiva de la región, según reiteró Europa Press.

El secretario de Estado también argumentó, basándose en lo consignado por Europa Press, que la efectividad de la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones armadas asociadas depende en gran medida de la colaboración internacional y el fortalecimiento de alianzas multilaterales. Enfatizó que su administración seguirá promoviendo acciones conjuntas y diálogos bilaterales con los países del hemisferio occidental para frenar la actividad de grupos que identifica como amenazas cruciales para la estabilidad y la seguridad de América Latina.

Rubio concluyó reafirmando, en palabras recogidas por Europa Press, la determinación estadounidense de trabajar con los gobiernos dispuestos a sumarse a la lucha contra el crimen organizado, mientras que aquellos estados que, según él, obstaculizan la labor conjunta o cooperan con actores ilegales, contribuyen a la fragilidad de la seguridad en la región.